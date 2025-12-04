Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi umowę społeczną na lata 2026-2027, w ramach której z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 1000 pracowników, czego wstępny koszt można szacować na ok. 150 mln zł, podała spółka.

„Umowa społeczna na lata 2026-2027 określa w szczególności wielkość odejść dobrowolnych na najbliższe 2 lata na poziomie 1000 osób (około 12% wszystkich zatrudnionych) oraz pakiet finansowy dla pracowników odchodzących z Orange Polska w ramach odejść dobrowolnych. Przewiduje także możliwość podwyżek wynagrodzeń zasadniczych (5,5% w roku 2026 i nie mniej niż 5% w roku 2027), wysokość dodatkowego odszkodowania dla pracowników, którzy osiągną wiek emerytalny w ciągu najbliższych czterech lat, a także określa miejsce i rolę mobilności wewnętrznej przy wsparciu programu alokacyjnego” – czytamy w komunikacie.

Pracownikom, z którymi pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę, stwarza możliwości skorzystania z udziału w programie wsparcia w poszukiwaniu pracy na rynku. Zapisy umowy społecznej 2026-2027 przewidują m.in. działania na rzecz przyjaznego środowiska pracy, wellbeingu oraz utrzymanie pakietu opieki medycznej. Orange Polska zobowiązała się także, że budżet szkoleniowy w latach 2026-2027 pozostanie na dotychczasowym poziomie, co pozwoli na wsparcie pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zdobywania nowych kompetencji, zgodnie ze strategią Lead the Future, wskazano w materiale.



„W ramach wynegocjowanych warunków na rok 2026 określono limit odejść pracowników na poziomie 540, zasady odejść dobrowolnych i wysokości odpraw oraz dodatkowych odszkodowań dla odchodzących pracowników. Określono również zasady i kryteria doboru jakie pracodawca będzie stosował wobec pracowników, którym będzie wypowiadał umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników. Wartość pakietu przypadająca na odchodzącego pracownika będzie zależała od zakładowego stażu pracy” – czytamy dalej.



Podpisanie nowej Umowy Społecznej wpisuje się w realizację przez spółkę strategii, której celem jest koncentracja na tworzeniu długoterminowej wartości, między innymi poprzez poprawę efektywności operacyjnej. Zarząd spółki wstępnie szacuje, że rezerwa na koszty rozwiązania stosunku pracy wynikające z wyżej opisanej umowy wyniesie około 150 mln zł. Szacunek ten oznacza wzrost rezerwy w przeliczeniu na pracownika w porównaniu do poprzedniej umowy społecznej, głównie ze względu na inne założenia dotyczące średniego wynagrodzenia odchodzących pracowników, podano również.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews