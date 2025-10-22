Orange Polska po wynikach III kwartału potwierdziło całoroczną prognozę, która zakłada niski jednocyfrowy wzrost przychodów, niski jednocyfrowy wzrost wskaźnika EBITDAaL oraz 1,8-1,9 mln zł ekonomicznych nakładów inwestycyjnych w 2025 r., podała spółka.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 693 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 712 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9640 mln zł w porównaniu z 9309 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 2 612 mln zł (+3,4% r/r). eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) za 9 miesięcy wyniósł 1 127 mln zł.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews