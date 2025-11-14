Orange Polska rozpoczął rozmowy z partnerami społecznymi dotyczące nowej umowy społecznej, podała spółka. Nowa umowa ma obowiązywać przez okres 2 lat (2026-2027) i będzie określać między innymi liczbę dobrowolnych odejść pracowników w tych latach, podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz kontynuowanie programu „Przyjazne środowisko pracy”.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews