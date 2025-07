Orange Polska rozpoczął udostępnianie usług 5G na paśmie 700 MHz – na początek na 45 stacjach bazowych, poinformował rzecznik operatora Wojciech Jabczyński.

„Klienci Orange Polska mogą już korzystać z 5G na paśmie 700 MHz. Na start odpaliliśmy 45 stacji bazowych, a kolejne będą sukcesywnie dołączane w najbliższych tygodniach. Co to oznacza? Że szybki internet mobilny trafi na mniej zaludnione tereny, z dala od miast. Zasięg 5G pojawił się już m. in. w miejscowościach na Kaszubach, w okolicach Mielna i na Pojezierzu Sławskim koło Leszna. I to dopiero początek!” – napisał Jabczyński na swoim profilu LinkedIn.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews