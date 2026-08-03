Orange Polska przedłużył umowę PPA (Power Purchase Agreement) z EDF power solutions Polska na dostawę energii odnawialnej z farm wiatrowych do roku 2035, podał operator.

„Kontrakt wpisuje się w strategiczne podejście firmy do zrównoważonego rozwoju i ograniczania własnego śladu węglowego. Umowa zapewnia stabilność i przewidywalność kosztów energii, tym samym wspierając transformację biznesową, która jest istotnym filarem strategii Lead the Future” – czytamy w komunikacie.

Umowa PPA z EDF power solutions Polska, pierwotnie obowiązująca do końca 2030 roku, została przedłużona o 5 lat. Zapewni dostawę ok. 200 GWh zeroemisyjnej energii rocznie, co stanowi ok. 40% całkowitego zapotrzebowania Orange Polska na energię elektryczną. Umowa wprowadza niższe stawki za energię, co przełoży się na znaczące oszczędności kosztowe w długim okresie, wspierając transformację firmy i tym samym przyczyniając się do budowania wartości dla akcjonariuszy, podano także.

„Wierzymy, że odpowiedzialność i rozwój biznesu idą w parze. Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych przekłada się na ograniczenie emisji CO2 z naszej działalności. Od lat konsekwentnie działamy w tym kierunku i obecnie już całość zużywanej przez nas energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jednocześnie, długoterminowa umowa na dostawy energii to większa przewidywalność i ograniczanie kosztów energii. To istotnie wspiera naszą transformację i efektywność biznesową” – powiedziała prezeska Orange Polska Liudmila Climoc, cytowana w komunikacie.

„Cieszymy się, że jako EDF power solutions Polska możemy dostarczać Orange Polska energię w ramach długoterminowej umowy PPA. Od 14 lat rozwijamy działalność w Polsce, inwestując w nowe moce wytwórcze, zwiększając dostępność energii pochodzącej z OZE oraz rozwijając technologie magazynowania energii. Umowa z Orange Polska jest kolejnym przykładem tego, jak działalność EDF power solutions wspiera transformację energetyczną oraz pomaga firmom ograniczać emisje i zwiększać przewidywalność kosztów zakupu energii” – dodała prezes EDF power solutions Polska Alicja Chilińska-Zawadzka.

„Orange Polska od lat konsekwentnie ogranicza negatywny wpływ swojej działalności na środowisko. Od 2020 roku firma zredukowała emisje CO2 w Zakresach 1 i 2 (emisje własne, wg Protokołu GHG) o 93%, a udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu w 2025 roku po raz pierwszy wyniósł 100%. Ten wynik osiągnięto m.in. właśnie dzięki przechodzeniu na odnawialne źródła energii z farm wiatrowych i słonecznych, kupowanej bezpośrednio od producentów na podstawie umów PPA. Zużycie energii elektrycznej w największym stopniu wpływa na ilość emisji dwutlenku węgla z działalności firmy” – czytamy dalej.

Oprócz wykorzystania energii odnawialnej, Orange Polska optymalizuje również zużycie energii wdrażając w sieci nowoczesne i energooszczędne technologie. Ogranicza także liczbę odpadów elektrycznych i elektronicznych wdrażając praktyki gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) m.in. poprzez odnawianie urządzeń i ponowne ich wykorzystanie. Przykładowo, w 2025 roku udział odnowionych urządzeń domowych takich jak modemy, routery i dekodery stanowił 44% wszystkich urządzeń dzierżawionych klientom w ramach umów na usługi telekomunikacyjne, podano także.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews