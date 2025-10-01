Orange Światłowód ma obecnie ponad 1,6 mln klientów, dociera do 9,5 mln domów i firm oraz oferuje przesył do 8 Gb/s, podał operator.

„Mija 10 lat od kiedy Orange zaoferował pierwszą, komercyjną, ogólnopolską usługę internetu na światłowodzie podłączonym bezpośrednio do domu lub mieszkania. Był on dostępny w 16 miastach w kraju, a najwyższa opcja prędkości wynosiła 600 Mb/s. Dziś Orange Światłowód rozpędził się do 8 Gb/s, ma już ponad 1,6 mln klientów, dociera do 9,5 mln domów, mieszkań i firm w kraju” – czytamy w komunikacie.

W niecałe 3 lata od pierwszej oferty, światłowód zwiększył prędkość do 1 Gb/s, a dziś, dzięki technologii XGSPON, klienci Orange mogą korzystać z prędkości nawet do 8 Gb/s. Ta ostatnia opcja od początku listopada będzie dostępna dla ponad 2,5 mln gospodarstw domowych w 50 miastach. Dziś już ponad 85% nowych klientów kupujących Orange Światłowód wybiera opcję prędkości co najmniej do 600 Mb/s lub szybszą, podano także.

„W czasie najbardziej intensywnego rozwoju sieci światłowodowej, czyli w latach 2015 – 2021, Orange zainwestował w światłowody łącznie niemal 4 mld zł, podłączając w tym czasie do światłowodu ponad 4 mln gospodarstw domowych. Prócz inwestycji z własnych środków, Orange Polska od lat uczestniczy w publicznych programach budowy infrastruktury szerokopasmowej na terenach tzw. białych plam, z wykorzystaniem środków unijnych (KPO, FERC, a wcześniej POPC)” – czytamy także.

W ostatnich latach firma rozwija dostęp do usługi Orange Światłowód głównie poprzez współpracę z operatorami hurtowymi. Najważniejszym jest Światłowód Inwestycje, w którym Orange ma 50% udziałów, a który realizuje istotne inwestycje infrastrukturalne. Na koniec tego roku zasięg sieci światłowodowej S-I sięgnie 2,4 mln gospodarstw domowych, a do końca 2032 roku podłączy kolejnych 700 tysięcy, podsumowano w informacji.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews