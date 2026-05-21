Orange Polska, we współpracy z Nokią, jako pierwszy operator w Polsce przetestował mobilną transmisję danych w paśmie 6 GHz, podał operator.

„Orange Polska we współpracy z Nokią przetestował w swojej sieci możliwości transmisji danych w niedostępnym jeszcze do celów komercyjnych paśmie częstotliwości 6 GHz, które w przyszłości mogłoby być wykorzystywane zwłaszcza na obszarach o dużym natężeniu ruchu mobilnego. Orange na potrzeby testów skorzystał z pasma o szerokości 200 MHz” – czytamy w komunikacie.

W trakcie testów zrealizowanych w Warszawie wykorzystano moduły radiowe i prototypowe urządzenia mobilne Nokii. Testowana technologia pozwala na osiągnięcie prędkości ponad 3 Gb/s, czyli dwukrotnie wyższej niż ta, jaką dziś użytkownicy mogą osiągnąć korzystając z 5G w paśmie C. W trakcie testów, które odbyły się 21 maja, osiągnięto prędkość transmisji 3,17 Gb/s, podano także.



„Test transmisji mobilnej w paśmie 6 GHz to pokaz przyszłych możliwości technologii mobilnych. Dziś nasi klienci mogą korzystać z łączności najwyższej jakości w oparciu o technologię światłowodową i 5G, które intensywnie rozwijamy. Patrzymy jednak w przyszłość, przygotowując się na rosnące wymagania i oczekiwania użytkowników, korzystając z potencjału innowacji. Dlatego testujemy nowe technologie, nowe częstotliwości, poszukujemy rozwiązań, które w przyszłości mogą wspierać bardziej efektywne i odporne działanie sieci i zapewniać naszym klientom niezawodną i szybką łączność, wszędzie tam, gdzie jej oczekują” – dodał członek zarządu ds. Sieci i Technologii Orange Polska Piotr Jaworski.



Podczas Orange TechDay firma zaprezentowała także rozwiązania oparte o najnowsze technologie, związane m.in. z analizą danych, bezpieczeństwem infrastruktury, sztuczną inteligencją oraz nowymi zastosowaniami sieci telekomunikacyjnych. Część z nich już dziś służy klientom i wspiera biznes. Inne – jeszcze testowane i badane – pomagają przygotować się na potrzeby przyszłości. Technologie te są rozwijane przez swoje centrum badawczo-rozwojowe, Orange Innovation Poland, podano także.

„Wiele z prezentowanych projektów wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz analizę danych do wspierania zarządzania siecią i infrastrukturą. Jednym obszarów badań Orange jest koncepcja Network Digital Twin dla sieci RAN – cyfrowej repliki sieci radiowej, synchronizowanej z danymi z rzeczywistej infrastruktury. Tego typu rozwiązania mogą w przyszłości wspierać analizę działania sieci, ocenę wpływu nowych konfiguracji oraz lepsze przygotowanie na niestandardowe sytuacje związane z dużym obciążeniem infrastruktury” – czytamy dalej.



Orange rozwija także rozwiązania wykorzystujące światłowody do monitorowania otoczenia i ochrony infrastruktury krytycznej. Dzięki technologii DAS (Distributed Acoustic Sensing), światłowody – dziś fundament usług Orange – mogą także pełnić rolę sensorów, wykrywając drgania, naprężenia czy prace ziemne, wspierając ochronę infrastruktury, podano także.



„Rosnące znaczenie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej sprawia, że operatorzy telekomunikacyjni rozwijają rozwiązania wykraczające poza tradycyjną łączność. Przykładem jest MILI-GUARD – modułowe rozwiązanie wspierające ochronę obiektów i infrastruktury krytycznej poprzez integrację danych z różnych warstw detekcji, takich jak kamery, sensory IoT, światłowody i sieci radiowe. System umożliwia budowanie operacyjnej świadomości sytuacyjnej oraz szybszą ocenę potencjalnych zagrożeń i ich wpływu na funkcjonowanie infrastruktury. Rozwiązanie rozwijane jest przy wsparciu programu Orange Fab” – wskazano w komunikacie.

Z kolei Innovation Security Lab / HAVEN to stworzony i testowany obecnie w Orange „skaner” bezpieczeństwa urządzeń IoT. Rozwiązanie wykrywa nietypowe zachowanie takiego sprzętu w sieci, sprawdza podatności i ocenia zagrożenia związane z jego użytkowaniem. Może badać inteligentne urządzenia używane na co dzień w domu oraz sprzęt przemysłowy, dodano.

„Rozwiązania wykorzystujące AI wspierają obsługę klientów i procesy biznesowe w firmach. Jeszcze w tym roku Orange planuje zaoferować klientom biznesowym rozwiązanie Missed Call Assistant. Wielojęzyczny asystent głosowy oparty na sztucznej inteligencji został stworzony z myślą o małych i średnich firmach, by nie traciły klientów przez nieodebrane połączenia. Kolejnym przykładem jest Avatar Host – wirtualny asystent opracowany przez Orange Innovation Poland. Animowany awatar z interfejsem głosowym i graficznym zapewnia klientom naturalną, spersonalizowaną obsługę przez całą dobę, w wielu językach. Oparty na wieloagentowych modelach językowych (LLM), odpowiada na pytania, rekomenduje oferty i zbiera dane w czasie rzeczywistym” – wymieniono w informacji.



Orange rozwija także rozwiązania Smart City. Jednym z nich jest Smart Road – Liczbox, stworzony we współpracy z firmą AISP. Zamienia dane z kamer w konkretną wiedzę o tym, co dzieje się na ulicach miasta. Urządzenie klasyfikuje ruch w 22 kategoriach – od pieszych po ciężarówki. Rozwiązanie może wspierać miasta w analizie ruchu, planowaniu infrastruktury oraz działaniach związanych z bezpieczeństwem i celami ESG – bez konieczności budowy nowej infrastruktury monitoringu. Projekt zrealizowany przy wsparciu programu Orange Fab.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

Źródło: ISBnews