Orlen Aviation – spółka z Grupy Orlen – uzyskał koncesję na tankowanie samolotów na największym lotnisku w Czechach – porcie lotniczym im. Václava Havla w Pradze, podał Orlen. To pierwszy zagraniczny kontrakt operacyjny w historii spółki. Dotychczasowa obecność Grupy Orlen na praskim lotnisku ograniczała się do sprzedaży paliwa liniom lotniczym. Tankowanie samolotów przez Orlen Aviation rozpocznie się w II kwartale 2026 roku.

„To kolejny sukces i realizacja założeń naszej strategii. Orlen zwiększa swoją obecność na jednym z kluczowych dla nas rynków. Od ponad 20 lat inwestujemy i rozwijamy Orlen Unipetrol. Od ośmiu lat dostarczamy paliwo lotnicze na praskie lotnisko. Od zeszłego roku, dzięki nam, nie ma w Czechach ani kropli rosyjskiej ropy, a od tego roku to Orlen Aviation będzie tankował samoloty operujące z największego portu lotniczego u naszych południowych sąsiadów. Obiecaliśmy międzynarodową ekspansję, która będzie przynosić korzyści całej grupie, i dokonujemy tego, wprowadzając Orlen Aviation na pierwszy zagraniczny rynek” – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Orlen Aviation wygrał przetarg na jedną z trzech dostępnych koncesji na świadczenie usług tankowania statków powietrznych na porcie lotniczym im. Václava Havla w Pradze. Niezbędną w tym celu licencję, wydaną przez czeski Urząd Lotnictwa Cywilnego, spółka uzyskała w czerwcu 2025 r.

„Wejście na rynek czeski to przełomowy moment dla Orlen Aviation. Po raz pierwszy mamy szansę rozpocząć działalność operacyjną poza Polską, realizując strategię rozwoju międzynarodowego spółki. Praga to dla nas ważna lokalizacja – nie tylko ze względu na skalę operacji, ale też możliwość wykorzystania doświadczeń z Czech na naszym rynku macierzystym. Finalizujemy działania formalne i organizacyjne, aby w II kwartale 2026 roku osiągnąć gotowość operacyjną” – dodał prezes Orlen Aviation Maciej Smolarek.

Orlen Aviation, wraz z dwoma pozostałymi operatorami, będzie świadczyć usługi dla 76 przewoźników lotniczych realizujących połączenia do 180 destynacji. Lotnisko im. Václava Havla w Pradze, jako jedno z większych lotnisk w Europie Środkowo-Wschodniej, rocznie obsługuje blisko 18 mln pasażerów.

Orlen Aviation to spółka zależna Orlenu, do której kluczowych zadań należy tankowanie samolotów oraz magazynowanie paliw lotniczych. Firma jest największym operatorem into-plane na lotniskach w Polsce, działając w 11 strategicznych portach, w tym tych największych, jak: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice i Poznań.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

