W efekcie przeprowadzonych testów na trwałą utratę wartości aktywów Orlen przewiduje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2025 roku dokona odpisu aktualizującego wartość aktywów o łącznej wysokości 1,5 mld zł, który dotyczy głównie Segmentu Downstream, w szczególności w wyniku zrealizowania nakładów poniesionych na Projekt Nowa Chemia w Orlenie (1,1 mld zł) oraz Instalację Hydrokrakingu w Orlen Lietuva (0,3 mld zł)., podała spółka.

„Równocześnie spółka przewiduje, że w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2025 roku uwzględni:

• Odpisy aktualizujące wartość aktywów w łącznej wysokości 1,2 mld zł, na co składa się głównie Projekt Nowa Chemia w kwocie 1,1 mld zł,

• Odpisy aktualizujące w wysokości 2,1 mld zł, wynikające głównie z odpisów aktualizujących wartość akcji i udziałów Orlen Lietuva oraz Lotos Upstream” – czytamy w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2025 roku na realizację projektu Nowa Chemia wyniosły 2,7 mld zł (łącznie od momentu uruchomienia projektu w 2021 roku do 30 września 2025 roku, włączając w to nakłady na Olefiny III, wyniosły 16,8 mld zł), wskazano także.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów Nowej Chemii (wcześniej Olefin III) konsekwentnie realizowane były od 2023 roku i na dzień 30 września 2025 roku wynosiły łącznie 16,8 mld zł.

Powyższe zdarzenia są obecnie przedmiotem przeglądu biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie w ostatecznej wersji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Orlen za III kwartał 2025 roku, które spółka opublikuje 20 listopada 2025 roku, zastrzeżono.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews