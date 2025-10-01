Orlen Upstream Norway podpisał z TotalEnergies EP Norge umowę kupna udziałów w złożu Tommeliten Gamma w rejonie Ekofisk, podał Orlen. Finalizacja transakcji zwiększy zasoby spółki o prawie 6 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Eksploatacja złoża ma rozpocząć się w 2029 roku.

„Umowa z TotalEnergies EP Norge potwierdza naszą konsekwencję w realizacji celów strategicznych Orlen. Zwiększamy udziały w złożu, które w szczytowym okresie produkcji zapewni nam dodatkowe 300 mln m3 gazu rocznie. Planujemy, by już za cztery lata surowiec wydobywany z Tommeliten Gamma trafił do Polski. Przełoży się to na wzmocnienie potencjału Orlen do realizacji transformacji energetycznej w sposób bezpieczny, efektywny kosztowo i gwarantujący wzrost wartości dla akcjonariuszy” – powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

W efekcie transakcji z TotalEnergies EP Norge Orlen Upstream Norway przejmie dodatkowe 20,23% udziałów w złożu Tommeliten Gamma, tym samym zwiększając swoje udziały do 62,61%. Złoże znajduje się w rejonie Ekofisk na Morzu Północnym a jego operatorem jest ConocoPhillips. Orlen Upstream Norway jest już obecny na tym obszarze za sprawą wydobycia prowadzonego na złożu Tommeliten Alpha, co pozwala spółce uzyskać dodatkowo synergie operacyjne.

„Dane uzyskane podczas pierwszego etapu eksploatacji złoża Tommeliten Gamma dają nam bardzo dokładne informacje o jego zasobach i charakterystyce produkcji. Dzięki temu, wraz z partnerami, reprezentującymi wiodące globalne spółki z branży wydobywczej, możemy przygotować plan zagospodarowania, który pozwala na maksymalizację produkcji przy jednoczesnej minimalizacji nakładów inwestycyjnych. Prace są już bardzo zaawansowane i zakładamy, że finalną decyzję inwestycyjną podejmiemy do końca tego roku” – powiedział członek zarządu Orlen ds. Upstream Wiesław Prugar.

Finalizacja transakcji z TotalEnergies EP Norge jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających, które obejmują między innymi podjęcie decyzji inwestycyjnej oraz uzyskanie zgód norweskiej administracji.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews