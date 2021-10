AB Orlen Lietuva podpisał umowę na budowę instalacji pogłębionego przerobu ropy (ang. Bottom of a Barrel, BOB) w formule EPC (Engineering, Procurement and Construction) w zakładzie produkcyjnym Orlen Lietuva w Możejkach ze spółką Petrofac Limited z siedzibą w Londynie.

„Całkowity koszt Inwestycji szacowany jest na około 641 mln euro. Zakończenie Inwestycji planowane jest do końca 2024 roku. Szacuje się, że po zrealizowaniu Inwestycji zysk operacyjny EBITDA Orlen Lietuva może wzrosnąć o ok. 68 mln euro rocznie” – czytamy w komunikacie.

Na początku października PKN Orlen zapowiadał, że ruszy z budową instalacji pogłębionego przerobu ropy (ang. Bottom of a Barrel, BOB) w rafinerii w Możejkach na Litwie jeszcze w tym roku. Zgodnie z podpisanym wówczas porozumieniem pomiędzy PKN Orlen, a Orlen Lietuva, dotyczącym finansowania inwestycji, koncern zainwestuje 641 mln euro. To największy w historii Grupy Orlen projekt inwestycyjny prowadzony na Litwie.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował wówczas, że zgodnie z porozumieniem z litewskim rządem, udział strony litewskiej w capeksie budowy instalacji wyniesie 8,5%, czyli blisko 70 mln euro.

Orlen Lietuva to kluczowa spółka w Grupie Orlen, obsługująca jedyną rafinerię w regionie, co sprawia, że jest gwarantem jego bezpieczeństwa. PKN Orlen konsekwentnie inwestuje w rozwój aktywów na Litwie. Zakład w Możejkach ma też duże znaczenie dla polskiej oraz litewskiej gospodarki. To największa w kraju firma, zatrudniająca ok. 1,5 tys. pracowników, z których ponad 90% to mieszkańcy Możejek i okolicznych miejscowości. Kolejne 4 500 osób to pracownicy zewnętrznych firm usługowych i podwykonawczych. Orlen Lietuva to także jeden z największych na Litwie eksporterów i podatników. Tylko w 2020 r. do budżetu Litwy spółka wpłaciła 566 495 374 euro z tytułu podatków.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews