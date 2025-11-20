Orlen zakłada, że spółka zależna Polska Press, po zakończeniu jej restrukturyzacji, trafi na rynek w poszukiwaniu inwestora w 2026 roku, poinformował prezes Ireneusz Fąfara.

„Do spółki Polska Press podchodzimy elastycznie. Intensywnie pracujemy nad podwyższeniem wartości tej firmy za pomocą procesu restrukturyzacji. Mam nadzieję, że po jego zakończeniu, w 2026 roku wystąpimy na rynek [w poszukiwaniu inwestora]” – powiedział Fąfara podczas konferencji prasowej.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

