Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 927 stacji paliw na koniec stycznia 2024 r. (-2 w porównaniu do danych na koniec grudnia 2023 r.); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 575 stacjami (bez zmian m/m), a na trzecim – MOL z 480 stacjami (-1 m/m), wynika z danych zebranych przez ISBnews. Łącznie sześciu największych operatorów w Polsce, do których należą także Shell, Moya i Circle K, zarządzało siecią 4 305 stacji.

Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec stycznia 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Orlen – 1 927 stacji (-2 m/m)

2. bp – 575 (bz. m/m)

3. MOL – 480 (-1 m/m)

4. Shell – 460 (-1 m/m)

5. Moya – 453 (+3 m/m)

6. Circle K – 410 (bz. m/m)

Łącznie sześciu największych operatorów dysponowało 4 305 stacjami, co stanowiło ok. 54,4% wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do 7 919 placówek na koniec I półrocza 2023 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego – POPiHN).

W styczniu rozwijała się jedynie sieć Moya, która powiększyła się o 3 placówki. Stan posiadania bp i Circle K nie uległ zmianie, natomiast pozostałe sieci się zmniejszyły: Orlen o dwie stacje, a MOL i Shell o jedną.

Źródło: ISBnews