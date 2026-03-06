Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1962 stacji paliw na koniec lutego 2026 r. (-1 w porównaniu do danych na koniec stycznia, +18 r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 574 stacjami (bez zmian m/m, bez zmian r/r), a na trzecim – Moya z 539 stacjami (+1 m/m, +35 r/r), wynika z danych zebranych przez ISBnews. Łącznie siedmiu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell, Circle K oraz Avia (zarządzana w Polsce przez Unimot), miało sieć 4 508 stacji (-1 m/m, +28 r/r).

Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec lutego 2026 r. przedstawia się następująco:

1. Orlen – 1962 stacje (-1 m/m, +18 r/r)

2. bp – 574 (b.z. m/m, b.z. r/r)

3. Moya – 539 (+1 m/m, +35 r/r)

4. MOL – 454 (+1 m/m, -15 r/r)

5. Shell – 441 (b.z. m/m, -14 r/r)

6. Circle K – 390 (-2 m/m, -6 r/r)

7. Avia – 148 (b.z. m/m, +9 r/r)

Łącznie siedmiu największych operatorów dysponowało 4 508 stacjami, co stanowiło ok. 56,8% wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do liczby 7 937 placówek na koniec 2024 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego – POPiHN).

W lutym br. zmiany ilościowe wśród największych sieci stacji były nieznaczne. Po jednej stacji zyskały Moya i MOL, jedną stracił Orlen, a dwie Circle K. Sieci bp, Shell i Avia nie zmieniły stanu posiadania.

Źródło: ISBnews