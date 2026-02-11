Orlen zarządzał największą w Polsce siecią 1 963 stacji paliw na koniec stycznia 2026 r. (-1 w porównaniu do danych na koniec grudnia 2025 r., +20 r/r); na drugim miejscu uplasował się koncern bp z 574 stacjami (-3 m/m, -1 r/r), a na trzecim – Moya z 538 stacjami (+2 m/m, +35 r/r), wynika z danych zebranych przez ISBnews. Łącznie siedmiu największych operatorów w Polsce, do których należą także MOL, Shell, Circle K oraz Avia, zarządzana w Polsce przez Unimot, zarządzało siecią 4 509 stacji (-8 m/m, +27 r/r).

Ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec stycznia 2026 r. przedstawia się następująco:

1. Orlen – 1 963 stacje (-1 m/m, +20 r/r)

2. bp – 574 (-3 m/m, -1 r/r)

3. Moya – 538 (+2 m/m, +35 r/r)

4. MOL – 453 (-6 m/m, -18 r/r)

5. Shell – 441 (bez zmian m/m, -14 r/r)

6. Circle K – ok. 392*

7. Avia – 148 (bez zmian m/m, +9 r/r)

* Liczba stacji Circle K na koniec 2025 r., spółka nie dostarczyła danych za styczeń do czasu publikacji rankingu.

Łącznie siedmiu największych operatorów dysponowało 4 509 stacjami, co stanowiło ok. 56,8% wszystkich stacji paliw w Polsce (w porównaniu do liczby 7 937 placówek na koniec 2024 r. wg Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego – POPiHN).

W pierwszym miesiącu 2026 roku swoją sieć powiększyła jedynie Moya (o 2 stacje). Nieznaczne spadki zanotowały Orlen (o 1 stację) i bp (o 3 stacje), a nieco większy MOL (o 6 stacji). Sieci Shell i Avia nie zmieniły stanu posiadania.

Źródło: ISBnews