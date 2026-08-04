Grupa Orlen sfinalizowała zakup projektu hybrydowej instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy 216 MW. W gminie Kazimierz Biskupi w Wielkopolsce powstanie kompleks łączący farmę fotowoltaiczną i wiatrową, który będzie produkował około 315 GWh energii elektrycznej rocznie, zaspokajając zapotrzebowanie blisko 143 tys. gospodarstw domowych, podał Orlen. Transakcja obejmuje nabycie od polskich deweloperów Onde i Neo Energy Group dwóch spółek celowych, posiadających prawa do budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 180 MW oraz farmy wiatrowej o mocy 36 MW.

„Dzisiejszą akwizycją zwiększamy portfel OZE Orlenu o projekt o mocy 216 MW, który połączy produkcję energii ze słońca i wiatru oraz pozwoli efektywnie wykorzystać infrastrukturę przyłączeniową. To kolejny konkretny efekt naszego programu inwestycyjnego. Rozwijamy aktywa wspierające transformację energetyczną Polski, angażując przy tym polskie firmy i wzmacniając krajowe kompetencje w nowoczesnej energetyce” – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

Należąca do koncernu spółka Orlen New Power, odpowiadająca za rozwój i zarządzanie lądowymi aktywami odnawialnych źródeł energii, nabyła od polskich deweloperów Onde i Neo Energy Group dwie spółki celowe, posiadające prawa do budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 180 MW oraz farmy wiatrowej o mocy 36 MW. Partnerzy pozostaną zaangażowani w realizację inwestycji. Onde będzie jej generalnym wykonawcą, Neo Energy Group odpowiadać będzie za zarządzanie procesem budowy, zaś nadzór inwestorski z ramienia Grupy Orlen sprawować będzie Energa Green Development, wyjaśniono.

W części wiatrowej kompleksu pracować będzie dziewięć turbin Vestas V136 o mocy 4 MW każda. Projekt zostanie zrealizowany w formule cable poolingu, w której farma fotowoltaiczna i wiatrowa korzystają ze wspólnej infrastruktury, co pozwala efektywniej zagospodarować dostępne moce przyłączeniowe.

„Nabycie projektu Kazimierz Biskupi to transakcja łącząca dużą skalę inwestycji z wysokim stopniem zaawansowania projektów oraz efektywnym wykorzystaniem dostępnych mocy przyłączeniowych. Połączenie energetyki słonecznej i wiatrowej zwiększa efektywność wykorzystania infrastruktury sieciowej, a jednocześnie wzmacnia potencjał generowania wartości przez Grupę Orlen” – skomentował wiceprezes Orlen New Power ds. Finansowych Tadeusz Zborowski.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na III kwartał 2026 roku. Pierwsze podanie napięcia do sieci przewidywane jest na początek 2028 roku, a pełne uruchomienie komercyjne na II kwartał 2028 roku.

Kazimierz Biskupi będzie kolejnym projektem Grupy Orlen rozwijającym hybrydowy model OZE, sprawdzony już w Wielkopolsce przy instalacji Kleczew Solar & Wind. Obie inwestycje dzieli odległość ok. 8 km, dzięki czemu w regionie powstanie jeden z większych lądowych klastrów odnawialnych źródeł energii w Polsce o łącznej mocy 485 MW, podkreślono.

Połączenie farm słonecznych i wiatrowych pozwala efektywniej wykorzystywać infrastrukturę przyłączeniową, ograniczać wpływ zmiennych warunków pogodowych na produkcję energii oraz zwiększać stabilność pracy źródeł odnawialnych. Jednocześnie koncentracja aktywów wytwórczych w jednym obszarze stworzy dodatkowe synergie operacyjne, zwłaszcza w zakresie zarządzania i optymalizacji kosztów serwisowych, wzmacniając efektywność nowych inwestycji OZE realizowanych przez Grupę Orlen, zakończono w informacji.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 267 mld zł w 2025 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews