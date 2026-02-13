Grupa Orlen oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nawiązały strategiczną współpracę w obszarze budowy, eksploatacji i rozwoju instalacji biogazowych i biometanowych w Polsce, podała spółka. Partnerstwo wspiera realizację celów strategicznych Orlenu do 2035 roku, w tym zagospodarowanie do 240 mln m3 biometanu rocznie.

„Nowoczesna energetyka to kierunek, który konsekwentnie zamieniamy w realne projekty. Już dziś prawie 70% naszej produkcji pochodzi ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Porozumienie z KOWR pozwala nam lepiej wykorzystać możliwości polskiego rolnictwa oraz skutecznie skalować inwestycje w biogaz i biometan. Dzięki tej współpracy przyspieszymy rozwój sieci biometanowni, które zapewnią nam stabilne, czyste paliwo i przyczynią się do dekarbonizacji transportu. To inwestycja w niezależność, konkurencyjność oraz długofalowy rozwój polskiej gospodarki” – powiedział wiceprezes zarządu Orlenu ds. operacyjnych Robert Soszyński, cytowany w komunikacie.

Współpraca Orlenu z KOWR obejmuje wymianę wiedzy i doświadczeń, wspólne projekty inwestycyjne oraz wykorzystanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przy udziale spółek nadzorowanych przez KOWR. Jej celem jest tworzenie nowych mocy produkcyjnych w lokalizacjach o wysokim potencjale rozwoju.

„Porozumienie z KOWR otwiera nam dostęp do kluczowych zasobów i partnerów w sektorze rolnym, umożliwiając realizację projektów w całym kraju. We współpracy z rolnikami będziemy przetwarzać odpady i pozostałości z produkcji rolnej w paliwo dla energetyki, ciepłownictwa, czy przeznaczone dla transportu. Nasze inwestycje realnie przyczynią się do redukcji emisji i stworzą trwałą wartość dla każdej ze stron porozumienia” – dodał prezes zarządu Orlen Biometan Jan Pajek.

Partnerstwo obejmuje zagospodarowanie odpadów rolniczych i ich wykorzystanie do produkcji bioLNG, co bezpośrednio wesprze realizację Narodowego Celu Wskaźnikowego w Grupie Orlen.

Strony deklarują wdrażanie nowoczesnych, zeroemisyjnych technologii biometanowych oraz dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii, podano także.

Rozwój infrastruktury biometanowej w Grupie Orlen realizowany jest przez spółkę Orlen Biometan. Aktualnie finalizowana jest budowa instalacji w Głąbowie (woj. warmińsko-mazurskie), która będzie pierwszą biometanownią w Grupie Orlen oraz pierwszą biometanownią w Polsce wyposażoną w instalację do skraplania biometanu, umożliwiającą produkcję bioLNG. Zakład ma docelowo wytwarzać ok. 7 mln m3 biometanu rocznie. Równolegle w Grupie Orlen działają trzy biogazownie rolnicze: w Konopnicy (woj. łódzkie), Wojnach-Wawrzyńcach (woj. podlaskie) i Buczku (woj. kujawsko-pomorskie), o mocach od 1,2 do 2 MW. We wszystkich lokalizacjach rozpoczyna się proces transformacji instalacji w nowoczesne biometanownie.

Każda z biometanowni potrzebuje do działania od 80 do 100 tys. ton substratów rocznie, w głównej mierze odpadów i pozostałości z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Do najczęściej wykorzystywanych należą m.in. gnojowica, obornik, kiszonki i zielonki roślinne, wysłodki buraczane, wywar pogorzelniany, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, słoma oraz odpady owocowo warzywne.

W biometanowniach produkowany jest biogaz, który w dalszej kolejności jest oczyszczany z dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń, takich jak związki siarki i azotu. W ten sposób uzyskuje się biometan, czyli paliwo o parametrach gazu ziemnego, które może być wtłaczane do sieci gazowych lub skraplane do postaci bioLNG, czyli odnawialnego paliwa dla transportu ciężkiego. Biometan może również służyć do produkcji biowodoru. Dużą zaletą biometanu jest możliwość łatwego magazynowania. Pozyskany w toku jego produkcji dwutlenek węgla może być wykorzystywany np. w produkcji szklarniowej, wyjaśniono w materiale.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews