Orlen jest „dość optymistycznie” nastawiony wobec postępowania arbitrażowego z Venture Global w sprawie dostaw LNG, ale nie spodziewa się ostatecznego rozstrzygnięcia w 2026 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu koncernu.

„Jesteśmy dość optymistycznie nastawieni do arbitrażu z Venture Global, dzięki wygraniu analogicznego arbitrażu przez bp, ale to długi i skomplikowany proces, spodziewamy się, że do przesłuchań dojdzie w III lub IV kwartale 2026 roku” – powiedział prezes Ireneusz Fąfara podczas konferencji prasowej.

Jak dodał wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk, po przesłuchaniach należy się spodziewać, że jeszcze ok. pół roku potrwa oczekiwanie na wydanie ostatecznego wyroku.

„Nie spodziewamy się zatem rozstrzygnięcia przed końcem 2026 roku” – wskazał Jędrzejczyk.

Orlen i Venture Global mają dwa kontrakty na dostawy gazu LNG, pierwszy na 2,4 mld m3 gazu po regazyfikacji rocznie, w przypadku którego pierwsze dostawy zrealizowane zostały w kwietniu tego roku, oraz drugi na 5,5 mld m3 gazu po regazyfikacji rocznie, w ramach którego pierwsze dostawy mają odbyć się w IV kwartale 2026 roku.

„Zatem pełnego wykorzystania obu kontraktów spodziewamy się od 2027 roku” – zakończył Jędrzejczyk.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews