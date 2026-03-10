Współpraca pomiędzy Enspirionem a Orlen Petrobaltic z Grupy Orlen w zakresie świadczenia usług łączności profesjonalnej w standardzie TETRA została przedłużona o kolejne trzy lata, podała Energa.

Kontynuacja rozpoczętej w 2019 roku współpracy została w tym roku poszerzona o autorskie rozwiązanie Enspiriona – konsolę dyspozytorską ENIRA. Urządzenie działa wszędzie tam, gdzie dostępny jest zasięg sieci TETRA, bez konieczności budowy dodatkowej infrastruktury transmisyjnej, co znacząco redukuje koszty oraz ryzyko awarii. Umożliwia m.in. nasłuch wielu grup komunikacyjnych, obsługę połączeń alarmowych, wykonywanie połączeń indywidualnych i grupowych, wysyłanie wiadomości tekstowych oraz lokalizację radiotelefonów za pomocą systemu GPS z prezentacją pozycji na mapie. Urządzenie jest dostarczane jako gotowe do pracy stanowisko z interfejsem dotykowym. Włączenie konsoli ENIRA do ekosystemu komunikacyjnego Orlen Petrobaltic wzmocni efektywność zarządzania operacjami morskimi, podkreślono.

„Nasza współpraca z Enspirionem to ważny element zwiększający bezpieczeństwo i koordynację operacji Orlen Petrobaltic na Morzu Bałtyckim. Sieć TETRA odpowiada naszym potrzebom – jej zasięg to dziesiątki kilometrów, znacznie więcej niż w przypadku tradycyjnych sieci komórkowych, a komunikacja głosowa jest szyfrowana, co jest obecnie szczególnie istotne. Wierzę, że to inwestycja w bezpieczeństwo naszych pracowników, kontrahentów i infrastruktury, tak ważnej dla bezpieczeństwa kraju. Dlatego wykorzystujemy ją do łączności między platformami, jednostkami pływającymi oraz bazą lądową” – powiedziała dyrektor biura bezpieczeństwa QHSE w Orlen Petrobaltic Magdalena Jabłonowska, cytowana w komunikacie.

„Jako dostawca usług łączności dla tak wymagających odbiorców jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Energa Wytwarzanie czy Rafineria Gdańska, cieszymy się, że kolejny podmiot z Grupy Orlen powierza nam obsługę tak strategicznego obszaru. Włączenie konsoli ENIRA do ich systemu komunikacyjnego to naturalny krok w kierunku dalszego zwiększania efektywności operacyjnej i przygotowania infrastruktury na przyszłe projekty energetyczne na Bałtyku” – dodała dyrektor biura usług telekomunikacyjnych w Enspirionie Justyna Czapiewska.

System TETRA, oparty na cyfrowej technologii łączności dyspozytorskiej, zapewnia szyfrowaną komunikację głosową w warunkach wymagających ciągłości i wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Zastosowane rozwiązania techniczne obejmują redundancję kluczowych elementów sieci, zasilanie awaryjne oraz możliwość integracji z systemami monitorowania i zarządzania flotą.

Łączność TETRA od Enspiriona oparta jest na infrastrukturze Grupy Energa i pozostaje jednym z filarów zapewniających bezpieczeństwo komunikacji i niezawodność operacyjną w sektorze energetycznym i wydobywczym, w tym na obszarach Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Spółka jest notowana na GPW. Od 2020 r. większościowy pakiet należy do Orlenu (wg stanu na koniec 2025 r. 92,04% akcji, co odpowiada 94,09% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu). Miała 20,89 mld zł przychodów w 2024 r.

Źródło: ISBnews