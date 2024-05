Orlen planuje opublikować aktualizację strategii do 2030 roku przed końcem obecnego roku, poinformował prezes Ireneusz Fąfara.

„Na pewno urealnienia wymaga projekt rozwoju petrochemii. Chcemy to uporządkować i jeszcze w tym roku ogłosić strategię realizacji petrochemii. Na pewno naszą ambicją będzie regularna wypłata dywidendy i stały wzrost wartości dla akcjonariuszy” – powiedział Fąfara podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że w koncernie trwa przegląd procedur i polityk, który ma nie dopuścić do tego, żeby firma była zmuszona dokonywać wielomiliardowych odpisów.

„W grupie jest też wiele pobocznych działalności, których sens jest co najmniej wątpliwy. Nie wiem, po co mamy się na przykład zajmować wydawaniem prasy. Chcemy uprościć tę firmę, żeby zajmowała się tym, co najważniejsze” – dodał prezes.

Zastrzegł jednocześnie, że nie ma mocy o odwracaniu procesów połączenia z Grupą Lotos i PGNiG.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews