Orlen i Yokogawa Europe (regionalna centrala japońskiej firmy Yokogawa Electric Corporation) podpisały porozumienie dotyczące współpracy przy uruchomieniu przemysłowej produkcji neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla syntetycznych paliw lotniczych, podała spółka. Celem porozumienia jest optymalizacja procesu technologicznego umożliwiającego syntezę paliwa z dwutlenku węgla i zielonego wodoru.

„Współpraca z firmą Yokogawa stanowi kamień milowy w realizacji strategicznych aspiracji Orlen związanych z uruchomieniem produkcji paliw syntetycznych. Projekt, który będziemy wspólnie realizować, umożliwi opracowanie szczegółowego procesu wytwarzania takich paliw na skalę przemysłową. Już teraz współpracujemy z naszym japońskim partnerem przy optymalizacji procesów rafineryjnych i petrochemicznych. Cieszę się, że tak kompetentny i sprawdzony partner, będzie wspierał rozwój nowej linii biznesowej Orlen” – powiedział prezes koncernu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

W ramach współpracy, Orlen i Yokogawa opracują zintegrowany system produkcji paliw syntetycznych. Przedsięwzięcie będzie polegać na stworzeniu wirtualnej repliki zakładu produkcyjnego, zwanej „cyfrowym bliźniakiem”, która umożliwi symulację i optymalizację procesów produkcyjnych, w celu wyboru najbardziej opłacalnej i zrównoważonej środowiskowo metody syntezy. Rozwiązanie to będzie zastosowane w nowej instalacji do produkcji paliw syntetycznych, która powstanie do końca 2030 roku, wskazano w materiale.

Jak zaznacza koncern, paliwa syntetyczne są kluczowe, aby transport lotniczy mógł stać się neutralny klimatycznie, a ich produkcja nie wymaga użycia surowców kopalnych. Celem koncernu jest osiągnięcie do końca 2030 roku zdolności produkcyjnych tego typu paliw na poziomie 70 tys. ton rocznie.

Zrównoważone paliwa syntetyczne powstają w wyniku połączenia wodoru wytwarzanego w procesie elektrolizy, zasilanej energią odnawialną, z cząsteczkami dwutlenku węgla pochodzącymi z różnych procesów przemysłowych, w tym z zakładów wytwarzających biomasę, cementowni, hut stali i zakładów nawozowych. Tym samym produkcja paliw syntetycznych może w znaczący sposób ograniczyć przemysłową emisję gazów cieplarnianych.

„Dzięki współpracy z Orlenem przyspieszymy osiągniecie neutralności emisyjnej w branży lotniczej. Wspólnie stworzymy innowacyjne, zintegrowane i wysoce autonomiczne systemy cyfrowe” – powiedział prezes Yokogawa Europe Takayuki Matsubara.

Yokogawa dostarcza już kompleksowe rozwiązania dla Grupy Orlen, obejmujące technologię automatyzacji, oprogramowanie do modelowania procesów rafineryjnych i petrochemicznych oraz narzędzia do optymalizacji zużycia energii w zakładach produkcyjnych.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews