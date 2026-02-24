Orlen podpisał umowę flotową z Grupą Strabag, podała spółka. Kontrakt obejmuje kompleksową obsługę ponad trzech tysięcy nowych użytkowników na terenie całej Polski. To wolumen przekraczający 7 mln litrów paliwa rocznie i wzmocnienie trwającej od ponad dwóch dekad współpracy obu spółek.

„Podpisanie pierwszej flotowej umowy ze Strabag otwiera nowy rozdział naszych biznesowych relacji. Wieloletnia współpraca w segmencie asfaltowym naturalnie ewoluuje dziś w kierunku mobilności flotowej – od lat jesteśmy partnerem Strabag na budowach, teraz także w codziennym funkcjonowaniu jego floty. Podpisanie dzisiejszej umowy potwierdza naszą konkurencyjność i jest ważnym krokiem w dalszym rozwoju segmentu flotowego. Zapewniamy klientom niezawodny dostęp do paliw oraz nowoczesne rozwiązania wspierające codzienne funkcjonowanie dużych flot. Jestem przekonany, że sprostamy oczekiwaniom naszego nowego klienta, a dzisiejsza umowa będzie początkiem perspektywicznej i satysfakcjonującej dla obu stron współpracy” – powiedział członek zarządu Orlenu ds. Consumers & Products Marek Balawejder, cytowany w komunikacie.

Na mocy podpisanej umowy Strabag będzie korzystać z usług Orlenu na poziomie zakładającym 7 mln litrów paliwa rocznie, z możliwością zwiększenia wolumenu w kolejnych latach.

„Współpracujemy z koncernem Orlen, kupując bitum do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Realizujemy także komponent budowlany stacji uzdatniania i demineralizacji wody w Płocku. Podpisując dzisiejszą umowę, rozszerzamy naszą dotychczasową współpracę. Strabag jest jedynym w Polsce generalnym wykonawcą posiadającym oddziały we wszystkich województwach. Prowadzimy blisko 800 budów na terenie kraju. Można nas spotkać w najodleglejszych zakątkach Polski i z tego względu wybraliśmy Orlen do obsługi flotowej, który posiada największą w kraju sieć stacji” – dodał członek zarządu Strabag Wojciech Trojanowski.

Grupa Strabag jest jednym z największych odbiorców asfaltów, wykorzystywanych w realizacji największych inwestycji drogowych, m.in. w Polsce, Czechach, Austrii czy Słowacji. Tylko w latach 2020-2025 wolumen sprzedaży asfaltów do Grupy Strabag osiągnął poziom 1 mln ton.

Strabag należy do czołówki największych spółek budowlanych na polskim rynku. Firma realizuje najbardziej zaawansowane technologicznie inwestycje w segmentach budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego i inżynieryjnego.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews