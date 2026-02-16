Orlen przedstawi aktualizację strategii na lata 2026-2035, uwzględniającą „wszystko co się dzieje na świecie” w I półroczu, poinformował prezes Ireneusz Fąfara.

„Przedstawimy aktualizację strategii w tym półroczu. Będzie uwzględniała wszystko, co się dzieje na świecie” – powiedział Fąfara dziennikarzom podczas konferencji z okazji pierwszego roku realizacji strategii koncernu.

Orlen przypomniał, że w ciągu 10 lat planuje wydać na inwestycje rekordowe 380 mld zł.

„W minionym roku pozyskaliśmy nowe złoża gazu w Norwegii i Polsce, które przez 14 lat pokryłyby zapotrzebowanie Warszawy na gaz. Rozpoczęliśmy budowę pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. Uruchomiliśmy trzy projekty budowy nowoczesnych elektrowni gazowych. Zmodernizowaliśmy sieci przesyłowe o długości, która pozwoliłaby na oplecenie dookoła granic Polski. W przeliczeniu na każdego Polaka inwestujemy 1013 zł rocznie przez 10 lat. Po to, aby zapewnić Polkom i Polakom dostęp do bezpiecznej i możliwie taniej energii” – powiedział prezes, cytowany w komunikacie.



W minionym roku Orlen znacząco umocnił swoją pozycję na globalnym rynku LNG. Dzięki maksymalnemu wykorzystaniu własnej floty gazowców zrealizowano rekordowe 81 dostaw, z czego 12 przy wykorzystaniu jednostek Grupy. Do Polski trafiło w ten sposób ponad 8 mld m3 gazu, wzmacniając odporność kraju na zawirowania geopolityczne.

Równolegle Orlen konsekwentnie zwiększa dostępne wolumeny surowca. W Polsce intensywne prace poszukiwawcze przyniosły 2,4 mld m3 nowo udokumentowanych zasobów gazu. Dodatkowe wolumeny zapewniło zwiększone wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, gdzie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii – m.in. na złożu Ormen Lange – oraz przejęciom aktywów pozyskano 7,2 mld m3 surowca. Łącznie to blisko 10 mld m3 nowych zasobów, podkreślono.



W ramach strategicznej współpracy Orlen dostarczył na Ukrainę już 700 mln m3 gazu, przy potencjale zwiększenia tego wolumenu do nawet 1 mld m3 w 2026 roku, podano także.



Szef Orlenu podkreślił, że przy budowie pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power zakończono już instalację wszystkich fundamentów i projekt wkracza w finalną fazę realizacji.



Kluczowym obszarem pozostaje także modernizacja i rozbudowa sieci energetycznych. Energa z Grupy Orlen intensywnie unowocześnia infrastrukturę, wykorzystując środki z KPO i systematycznie zwiększając jej przepustowość. W ostatnim roku przyłączono 62 tys. nowych odbiorców oraz 1 GW instalacji odnawialnych, a decyzje przyłączeniowe dla kolejnych 2,5 GW tworzą stabilny fundament dla dalszego rozwoju OZE i nowych mocy wytwórczych, podsumowano.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews