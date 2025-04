Orlen ogłosił start wiosennej promocji na stacjach paliw, w ramach której każdy użytkownik aplikacji Orlen Vitay otrzyma 15 zł rabatu na pierwsze tankowanie paliw Verva i Efecta, podała spółka. Dodatkowo przy zatankowaniu minimum 30 litrów benzyny lub oleju napędowego klient otrzyma dodatkowo kupon o wartości 10 zł. Promocja obowiązuje do 4 maja.

„Przygotowaliśmy atrakcyjną promocję na nasze paliwa z myślą o zbliżających się Świętach Wielkanocnych i majówce, które są doskonałą okazją do wyjazdów i spędzenia czasu z najbliższymi. Chcemy w tym wyjątkowym czasie podarować naszym klientom dodatkową zniżkę, która odciąży ich portfele. Będą oni mogli skorzystać z mobilnego kuponu w aplikacji Orlen Vitay, który naliczy rabat na paliwa Verva lub Efecta w wysokości 15 zł. Ponadto, za każde zatankowane 30 litrów tych paliw otrzymają kupon paragonowy o wartości 10 zł na kolejne zakupy. Mamy nadzieję, że większe oszczędności pozwolą zrealizować plany wyjazdowe. Nasze promocje zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem i są skuteczną metodą pozyskania nowych klientów. To także podziękowanie dla obecnych klientów za to, że niezmiennie są z nami” – powiedział dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej Orlenu Jan Tar, cytowany w komunikacie.

Średnio klienci Orlenu tankują jednorazowo około 38 litrów paliwa, a więc wykorzystanie kuponu mobilnego o wartości 15 zł przyniesie 39 groszy oszczędności na każdym litrze paliwa. Dodatkowo klienci zyskają kupony paragonowe na kolejne zakupy, wskazano również.



Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews