Orlen udostępnił innym firmom kurierskim skrytki w automatach paczkowych Orlen Paczka, uruchamiając największą w Europie współdzieloną sieć automatów paczkowych, podała spółka. Pierwszym partnerem współpracującym z Orlenem będzie General Logistics Systems Poland (GLS).

„W odpowiedzi na zapotrzebowanie podmiotów na rynku kurierskim, postanowiliśmy udostępnić skrytki w automatach paczkowych Orlen innym podmiotom. Działania te wpisują się w realizowaną przez Orlen strategię zrównoważonego rozwoju. Dzięki współdzieleniu automatów będziemy efektywniej je wykorzystywać i tym samym redukować oddziaływanie na środowisko” – powiedział kierownik działu sieci automatów paczkowych w Orlenie Maciej Chłodziński, cytowany w komunikacie.

Pierwszym partnerem współpracującym z Orlenem będzie Global Logistics Systems Poland (GLS). Orlen zawarł umowę o współpracy, dzięki której skrytki w automatach paczkowych Orlen Paczka będą dostępne dla przesyłek klientów GLS. Umowa umożliwia długoterminową współpracę oraz pozwala na elastyczne dostosowanie jej zakresu do potrzeb w przyszłości, podkreślono.

„GLS jest znany z wysokiej jakości usług i to pozostaje naszym celem. Wysokiego poziomu obsługi klienci mogą się spodziewać niezależnie od tego, czy wybiorą dostawę do domu, czy do jednego z wielu punktów GLS lub maszyn paczkowych. Myślimy o środowisku i przyszłych pokoleniach. Korzystając z istniejących maszyn paczkowych nie zwiększamy emisji CO2 i nie ingerujemy w miejski krajobraz” – dodał dyrektor zarządzający GLS w Polsce Tomek Zwiercan.

Celem podejmowanej współpracy jest m.in. efektywne zagospodarowanie przestrzeni miejskiej na punkty odbioru przesyłek. Zamiast budowy niezależnych sieci automatów Orlen i GLS zaproponowały nowy model partnerskiej współpracy polegający na współdzieleniu automatów pomiędzy firmami kurierskimi, wskazano w materiale.

Sieć Orlen Paczka to obecnie 6000 automatów paczkowych, które znajdują się w zasięgu ponad 40% klientów w Polsce w odległości nie przekraczającej 7 minut spacerem.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,64 mld zł w 2023 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews