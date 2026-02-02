Orlen uruchomił w Pile piątą ogólnodostępną stację wodorową w Polsce, podała spółka. Z możliwości tankowania skorzysta flota autobusów należących do Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile, a także klienci indywidualni. W ramach umowy Orlen dostarczy przewoźnikowi 219 tys. kg wodoru, wspierając rozwój niskoemisyjnego transportu w regionie. To jednocześnie druga, po Poznaniu, stacja wodorowa w województwie wielkopolskim.

„Orlen dostrzega duży potencjał w wykorzystaniu wodoru, szczególnie w transporcie publicznym. Rozbudowa sieci stacji tankowania tego paliwa to nie tylko odpowiedź na rosnące potrzeby samorządów takich jak Piła, która konsekwentnie zmierza w kierunku zeroemisyjności. To także ważny element realizacji naszych celów strategicznych i kolejny krok w budowie nowoczesnej infrastruktury wodorowej. Nowa stacja w Pile uzupełnia sieć, tworząc wraz z obiektem w Poznaniu – oddalonym zaledwie o 104 km – fundament rozwoju transportu niskoemisyjnego w regionie” – powiedział dyrektor biura technologii wodorowych Orlenu Jakub Lubiński, cytowany w komunikacie.

Stacja w Pile została wyposażona w dwa dyspensery o mocy 350 bar i 700 bar. Nowy obiekt oferuje dobową wydajność na poziomie 480 kg wodoru, co pozwala na tankowanie do 10 autobusów i 30 aut osobowych. Obiekt jest ogólnodostępny i działa całodobowo.

„Miejski Zakład Komunikacji Piła traktuje dzisiejsze otwarcie stacji wodorowej jako niezwykle ważny krok w stronę nowoczesnego i zrównoważonego transportu publicznego. Zakup pierwszych pięciu autobusów wodorowych i rozwój infrastruktury to inwestycja w przyszłość, komfort naszych pasażerów oraz bezpieczeństwo energetyczne. To także realny wkład w ochronę środowiska poprzez ograniczenie emisji spalin i poprawę jakości powietrza” – dodał prezes MZK Piła Tadeusz Majewski.

Wodór wykorzystywany na stacji w Pile pochodzi z zakładów produkcyjnych Grupy Orlen. Obiekt powstał w ramach II etapu projektu Clean Cities – Hydrogen mobility in Poland, dla którego pozyskano ponad 2 mln euro dofinansowania z instrumentu CEF Transport Blending Facility.

W kolejnej fazie przedsięwzięcia – etapie III – planowana jest budowa następnych 16 stacji wodorowych. Na realizację tego zadania Orlen otrzymał w 2024 roku rekordowe, bezzwrotne, dofinansowanie unijne w wysokości 62 mln euro, co znacząco przyspieszy rozwój sieci H2 w Polsce.

Ogólnodostępne stacje tankowania wodoru Orlenu działają w Poznaniu, Katowicach, Wałbrzychu oraz Włocławku.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews