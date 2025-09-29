Orlen Upstream Norway uruchomił wydobycie ze złoża Andvare na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, które zapewni ok. 300 mln m3 gazu ziemnego, podał Orlen. Tym samym liczba złóż eksploatowanych przez koncern w Norwegii wzrosła do dwudziestu jeden.

Nowo uruchomione złoże znajduje się na Morzu Norweskim, ok. 300 km na południowy zachód od Bodø, w pobliżu złoża Norne, którego operatorem jest Equinor. Przy zagospodarowaniu złoża, jego udziałowcy wykorzystali dostępną infrastrukturę, aby ograniczyć czas i koszty inwestycji, czytamy w komunikacie.

„Firmy działające na norweskim Szelfie coraz częściej sięgają po złoża satelitarne położone w bliskości tych obecnie eksploatowanych. Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze, jesteśmy w stanie znacząco obniżyć koszty uruchomienia wydobycia, a tym samym zapewnić atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji. Andvare jest pod tym względem wyjątkowe – jego zagospodarowanie nie wymagało użycia żadnych dodatkowych instalacji a koszty projektu ograniczyły się do wykonania odwiertu produkcyjnego. Dzięki temu spodziewamy się zwrotu poniesionych nakładów w zaledwie cztery miesiące” – powiedział członek zarządu Orlen ds. wydobycia Wiesław Prugar, cytowany w materiale.

Odwiert, który udostępnił zasoby Andvare, został odwiercony z infrastruktury złoża Norne. Jej centralnym elementem jest pływająca jednostka produkcyjno-magazynowo-przeładunkowa (FPSO) Norne, do której podłączone są łącznie 53 odwierty produkcyjne. Ropa trafiająca na statek jest magazynowana na pokładzie, natomiast gaz jest przesyłany do terminalu w Kårstø, skąd część przypadająca na Orlen jest ostatecznie dostarczana do Polski gazociągiem Baltic Pipe, wyjaśniła spółka.

FPSO Norne obsługuje wydobycie z kilku złóż, w tym Alve i Marulk – których udziałowcem jest Orlen. W najbliższych miesiącach planowane jest podłączenie do Norne jeszcze jednego złoża z udziałem koncernu – Verdande, zapowiedziano także.

Operatorem Andvare jest Equinor Energy (53% udziałów w złożu), a pozostałe udziały należą do DNO Norge (32%) i Orlen Upstream Norway (15%).

„Uruchomienie wydobycia z nowego złoża to już trzeci w tym kwartale projekt zrealizowany przez Orlen w Norwegii. W sierpniu spółka zakończyła trzeci etap zagospodarowania złoża Ormen Lange. Dzięki montażowi podwodnych sprężarek, dzienne wydobycie ze złoża wzrośnie o ok. 50% zapewniając Grupie Orlen w szczytowym okresie dodatkowe 0,5 mld m3 gazu w skali roku. Zamontowany system sprężania jest najbardziej zaawansowanym na świecie. Również w sierpniu spółka poinformowała, że wraz z partnerami dokonała znaczącego odkrycia w ramach projektu poszukiwawczego Omega Alfa, prowadzonego na Morzu Północnym. Pod względem odkrytych zasobów – szacowanych łącznie na 96-134 mln baryłek ropy – jest to jedno z największych odkryć na Szelfie w ostatnich latach” – czytamy także.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews