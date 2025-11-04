Orlen VC, fundusz korporacyjny venture capital Grupy Orlen, zainwestował w Energy Impact Partners (EIP), jeden z największych globalnych funduszy VC, wspierających technologie klimatyczne, energetyczne i przemysłowe, podał Orlen. W ramach inwestycji Orlen VC dołączył do Flagship Fund III – flagowego programu EIP, wspierającego innowacje przyspieszające dekarbonizację gospodarki i transformację sektorów energii, rafinerii i paliw. Działania wpisują się w długofalową strategię Orlen, której celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku, podkreślono.

„Dołączenie do Energy Impact Partners to kolejny, ważny krok w realizacji strategii Grupy Orlen w zakresie innowacji i zrównoważonego rozwoju. Współpraca z jednym z najważniejszych funduszy klimatycznych świata otwiera przed nami nowe możliwości – zarówno w obszarze transformacji energetycznej, jak i unowocześniania procesów rafineryjnych i paliwowych. Dla Orlen to nie tylko inwestycja finansowa, ale przede wszystkim inwestycja w wiedzę, kontakty i dostęp do najlepszych technologii, które wzmocnią naszą konkurencyjność w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Jesteśmy dumni tym bardziej, że Orlen VC to pierwsza spółka z Europy Środkowej, która znalazła się w gronie Energy Impact Partners. Takie partnerstwa przybliżają nas do osiągnięcia przyjętych w strategii celów” – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

EIP to platforma łącząca potencjał kapitałowy z siecią kompetencji i relacji między największymi firmami energetycznymi, technologicznymi i przemysłowymi świata. Dzięki temu Orlen VC zyskuje dostęp do wyjątkowych spółek technologicznych oraz możliwość współpracy z przedsiębiorstwami, które wdrażają technologie wspierające dekarbonizację i efektywność energetyczną. Partnerstwo pozwoli na przyspieszenie procesu wdrażania innowacji w Grupie Orlen – od energetyki po rafinację – i rozwój projektów o globalnym zasięgu, podano także.

„Naszym celem jest łączenie liderów przemysłu i najnowszych technologii w działaniach, które realnie wpływają na transformację energetyczną. Orlen VC wnosi do naszego ekosystemu doświadczenie silnej, zintegrowanej grupy energetyczno-paliwowej z Europy Środkowej – regionu, który odgrywa coraz większą rolę w kształtowaniu zielonej gospodarki. Cieszymy się, że możemy wspólnie rozwijać innowacje, które będą miały globalny zasięg i wymierny wpływ na przyszłość sektora energii i paliw” – dodał założyciel i Managing Partner EIP Hans Kobler.

Energy Impact Partners to globalny fundusz inwestycyjny venture capital koncentrujący się na technologiach transformujących sektor energii i przemysłu. Fundusz współpracuje z ponad 70 korporacyjnymi inwestorami z branży energetycznej, paliwowej, przemysłowej i technologicznej.

Orlen VC to korporacyjny fundusz venture capital Grupy Orlen, którego misją jest wspieranie transformacji energetycznej i paliwowej poprzez inwestycje w innowacyjne technologie z obszarów nowoczesnej energetyki, mobilności, gospodarki obiegu zamkniętego, cyfryzacji oraz rafinacji i biopaliw. Fundusz inwestuje zarówno bezpośrednio w spółki technologiczne, jak i pośrednio w wyspecjalizowane fundusze VC na rynkach międzynarodowych.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Grupy Lotos i PGNiG oraz większościowego pakietu Grupy Energa. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews