Orlen zawarł długoterminowe kontrakty na dostawy gazu ziemnego do ArcelorMittal Poland oraz ArcelorMittal Warszawa (ArcelorMittal), podała spółka. Będą one realizowane od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. Szacowany maksymalny wolumen dostaw w tym okresie może wynieść 26 TWh gazu. Szacunkowa wartość kontraktów wynosi około 4,64 mld zł.

„Orlen, jako największy dostawca gazu ziemnego w kraju, jest sprawdzonym partnerem biznesowym i oferuje swoim odbiorcom atrakcyjne warunki sprzedaży surowca. Doskonale rozumiemy potrzeby branży hutniczej w okresie wysokiej zmienności cen oraz wyzwania związane z transformacją energetyczną. Umowy, które podpisaliśmy, łączą gwarancję dostaw z elastycznością rozwiązań handlowych, zapewniając biznesowe korzyści każdej ze stron” – powiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Umowy zapewniają ArcelorMittal zakupy gazu na zasadach rynkowych, w cenach powiązanych z indeksami giełdowymi. Szacunkowa wartość kontraktów wynosi około 4,64 mld zł.

„Stabilność dostaw to czynnik, który zawsze był dla nas niezmiernie ważny przy tego typu kontraktach, a w ostatnim czasie nabrał jeszcze większego znaczenia. Liczy się dla nas także elastyczność, bo hutnictwo to branża cykliczna. Cieszy nas, że zapisy umów zawartych z Orlen odpowiadają na te dwie potrzeby” – dodał prezes ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar.

ArcelorMittal jest jednym ze strategicznych klientów Grupy Orlen. Dostawy gazu ziemnego dla spółki realizowane są nieprzerwanie od 1 stycznia 2017 roku.

ArcelorMittal to największy na świecie producent stali i lider sektora górniczego, obecny w ponad 60 krajach z zakładami zlokalizowanymi w 18 z nich. ArcelorMittal jest notowany na giełdzie w Nowym Jorku, Amsterdamie, Paryżu, Luksemburgu oraz hiszpańskich indeksach w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 277,56 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

