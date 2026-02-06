Sieć Badawcza Łukasiewicz i Orlen Synthos Green Energy (OSGE) podpisały porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, które obejmuje m.in. powołanie i wspólne prowadzenie centrum szkoleniowego energetyki jądrowej. Powstanie obiektu planowane jest w warszawskiej dzielnicy Wawer.

„Centrum szkoleniowe energetyki jądrowej będzie wspierać rozwój kadr dla bezpiecznej eksploatacji floty reaktorów SMR w technologii BWRX-300, których budowę planuje OSGE. Ośrodek ma być także ważnym centrum w zakresie informacji, szkoleń i programów edukacyjnych. Jego działalność na poziomie biznesowym będzie zorientowana na potrzeby nie tylko podmiotów polskich, ale i rynku europejskiego” – czytamy w komunikacie.

Współpraca stron ma być szeroka i dotyczyć prowadzenia prac badawczorozwojowych oraz komercjalizacji technologii związanych z małymi modułowymi reaktorami jądrowymi (SMR). OSGE realizuje program budowy reaktorów BWRX-300 zaprojektowanych przez GE Vernova Hitachi Nuclear Energy. SMR-y mają być istotnym elementem polskiej transformacji energetycznej, wypełniając niskoemisyjną i stabilną energią lukę wytwórczą związaną z zamykaniem elektrowni węglowych w latach 30. i 40, przypomniano.

„Budowa floty reaktorów BWRX 300 w Polsce to przedsięwzięcie o bezprecedensowej skali. To proces, który wymaga nie tylko najwyższych standardów technologicznych i bezpieczeństwa, lecz przede wszystkim kompetentnych kadr. Dlatego zaangażowanie i wsparcie ze strony instytutów Sieci Łukasiewicz ma dla nas duże znaczenie. […] Widzimy w tym partnerstwie realną szansę na kształcenie specjalistów, walidację i certyfikację technologii zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, a także tworzenie innowacji, które będą wzmacniać polską gospodarkę” – powiedział wiceprezes OSGE Bartosz Fijałkowski, cytowany w komunikacie.

„Nasze partnerstwo obejmuje siedem obszarów. To nie tylko budowa centrum szkoleniowego i symulatora reaktora SMR, ale też prace badawczorozwojowe ukierunkowane na komercjalizację czy kwalifikacja i certyfikacja infrastruktury” – dodał prezes Centrum Łukasiewicz Hubert Cichocki.

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) to spółka powołana przez Orlen i SGE. Firma odgrywa wiodącą rolę we wdrażaniu modułowych reaktorów jądrowych w Polsce, chcąc przyczynić się do efektywnej dekarbonizacji elektroenergetyki, ciepłownictwa oraz przemysłu. Misją OSGE jest zbudowanie floty reaktorów BWRX-300 od amerykańskiej firmy GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, które staną się ważną częścią miksu energetycznego kraju, zapewniając gospodarstwom domowym oraz przemysłowi stabilną energię elektryczną o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to organizacja badawczo-wdrożeniowa, na którą składają się 22 instytuty.

Źródło: ISBnews