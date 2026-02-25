Orlen Synthos Green Energy (OSGE) i GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH) podpisały w siedzibie Departamentu Energii USA w Waszyngtonie umowę na realizację projektu technicznego małego reaktora modułowego BWRX-300 do wdrożenia w Polsce, podała spółka.

W rezultacie podpisanej umowy – The Poland Generic Design Agreement – OSGE zainwestuje w opracowanie szczegółowego projektu BWRX-300, który posłuży jako projekt referencyjny dla wszystkich planowanych reaktorów SMR w Polsce, podkreślono.

Przygotowana zostanie dokumentacja projektowa, która będzie uwzględniać takie wymagania polskiego prawa i przepisów oraz wszelkie inne elementy, które nie mają odpowiednika na poziomie europejskim.

„Polska może być liderem technologii SMR w Europie. Kolejny krok w tym kierunku właśnie został postawiony. Aby zapewnić stabilny, zeroemisyjny system energetyczny oraz przewidywalne warunki dla biznesu, rozwijamy równolegle wielkoskalowe elektrownie jądrowe i technologię małych reaktorów jądrowych. SMR to wsparcie dla przemysłu, stabilne ceny energii dla odbiorców i niezwykle ważny impuls rozwojowy dla polskiego łańcucha dostaw. W warunkach rosnącego zapotrzebowania na energię potrzebujemy obu technologii” – powiedział minister energii Miłosz Motyka, cytowany w komunikacie.

„Inwestycja OSGE stanowi przełom dla przyszłości energetyki jądrowej w Polsce. Rozwój generycznego projektu BWRX-300 przyspieszy jego wdrożenie w Polsce i jest kolejnym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki wspólnej wizji i inwestycjom” – dodał CEO GE Vernova Hitachi Jason Cooper.

„Podpisana dzisiaj umowa skutkować będzie zaprojektowaniem elektrowni jądrowej zgodnie z polskimi przepisami, a projekt będzie miał zastosowanie przy wdrożeniu floty reaktorów BWRX-300 w wielu lokalizacjach w Polsce. Takie podejście do projektu jest kluczowym elementem strategii OSGE i pozwoli na znaczne obniżenie kosztów dzięki standaryzacji projektów oraz stworzeniu rozbudowanego łańcucha dostaw. W rezultacie obniży to koszty energii elektrycznej dla polskiego systemu energetycznego, a ostatecznie także dla odbiorców końcowych” – ocenił prezes OSGE Rafał Kasprów.

Pierwszy reaktor w tej technologii jest budowany przez Ontario Power Generation w Darlington w Kanadzie, a jego oddanie do użytku planowane jest na koniec tej dekady. Będzie to pierwszy SMR w świecie zachodnim. Kluczowe elementy, takie jak zbiornik ciśnieniowy reaktora (RPV), są już produkowane, a budowa obiektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Z kolei amerykańska Komisja Regulacji Jądrowej (U.S. NRC) rozpatruje wniosek Tennessee Valley Authority (TVA) o budowę pierwszego reaktora BWRX-300 w Stanach Zjednoczonych w lokalizacji Clinch River w stanie Tennessee.

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) to spółka powołana przez Orlen i SGE. Firma odgrywa wiodącą rolę we wdrażaniu modułowych reaktorów jądrowych w Polsce, chcąc przyczynić się do efektywnej dekarbonizacji elektroenergetyki, ciepłownictwa oraz przemysłu. Misją OSGE jest zbudowanie floty reaktorów BWRX-300 od amerykańskiej firmy GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, które staną się ważną częścią miksu energetycznego kraju, zapewniając gospodarstwom domowym oraz przemysłowi stabilną energię elektryczną o zerowej emisji dwutlenku węgla.

