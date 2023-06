Orlen Synthos Green Energy (OSGE) podpisało umowę z Ontario Power Generation (OPG) dotyczącą współpracy przy budowie kompetencji operatora elektrowni jądrowej i organizacji operatorskiej, podała spółka.

„Umowa stanowi kolejny krok w istniejących relacjach pomiędzy spółkami i opiera się na wcześniej zawartych umowach pomiędzy OPG i OSGE. Podpisany dziś dokument ma na celu zawarcie w przyszłości umów, na mocy których OPG i jej spółki zależne mogłyby świadczyć usługi operatorskie dla reaktorów SMR na rzecz OSGE w związku z wdrażaniem reaktorów SMR w Polsce i innych krajach Europy. Partnerstwo obejmować będzie szereg działań związanych z rozwojem i wdrażaniem SMR-ów, eksploatacją i konserwacją elektrowni, ale także ze szkoleniem operatorów oraz procesem uruchamiania elektrowni jądrowej. Współpraca obejmie również wsparcie regulacyjne” – czytamy w komunikacie.

„OPG jest naszym kluczowym partnerem. Doceniamy doświadczenie firmy w branży jądrowej, a także jej doskonałe przygotowanie i determinację przy wdrożeniu pierwszego BWRX-300 na świecie. Już korzystamy z doświadczeń projektu w Darlington i bardzo cieszymy się, że możemy także wykorzystać wiedzę i wsparcie organizacji do sprawniejszego wdrożenia reaktorów BWRX-300 w Polsce. Wspólna praca nad budową organizacji operatorskiej dla floty BWRX-300 dla Polski to kolejny krok, z możliwością ekspansji do Wielkiej Brytanii i innych krajów Unii Europejskiej. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z tak renomowanym partnerem” – dodał prezes OSGE Rafał Kasprów.

Polska firma i OPG w ostatnim czasie razem z Tennessee Valley Authority (TVA) i GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) podpisały umowę o współpracy i wsparciu finansowym mającym na celu przyspieszenie wdrożenia małego reaktora modułowego GEH BWRX-300. W ramach tej umowy cztery firmy inwestują w rozwój standardowego projektu kompletnej elektrowni z reaktorem BWRX-300 i szczegółowego projektu kluczowych komponentów. Projekt będzie do wykorzystania w wielu projektach, co przyspieszy ich realizację oraz obniży koszty. Pierwszy reaktor BWRX-300 powstaje na przedmieściach Toronto – w Darlington, a budowa ma zostać ukończona w 2028 roku, przypomniano.

OPG to największy operator elektrowni jądrowych w Kanadzie, firma jako pierwsza na świecie zdecydowała o wyborze technologii BWRX-300.

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) to spółka powołana przez PKN Orlen i Synthos Green Energy. Firma chce odegrać wiodącą rolę we wdrażaniu modułowych reaktorów jądrowych w Polsce.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do 2018 r.

Grupa PKN Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 278,5 mld zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: ISBnews