Orlen Synthos Green Energy (OSGE) podpisał podczas konferencji klimatycznej COP28 odbywającej się w Dubaju deklarację poparcia dla rozwoju energetyki jądrowej, wraz z blisko 100 przedstawicielami przemysłu z całego świata, podała spółka.

Deklaracja jest częścią inicjatywy Net Zero Nuclear, która wzywa do aktywnej współpracy pomiędzy rządami a liderami przemysłu i branży energetyki jądrowej w celu potrojenia globalnych mocy w energetyce jądrowej dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Oprócz OSGE wśród sygnatariuszy deklaracji jest także Synthos, podkreślono.

„Net Zero Nuclear skupia firmy – światowych liderów przemysłu z różnych branż, których łączy jedno: świadomość, że bez energetyki jądrowej nie będzie możliwe dokonanie transformacji energetycznej. Potrzebne jest zarówno powstrzymanie zmian klimatycznych na Ziemi, jak i dalszy, oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju globalny wzrost gospodarczy. Dlatego bardzo się cieszymy, że OSGE jest wśród inicjatorów tej inicjatywy” – powiedział prezes OSGE Rafał Kasprów, cytowany w komunikacie.

Inicjatorami Net Zero Nuclear są World Nuclear Association (WNA) – największe na świecie stowarzyszenie branży jądrowej, oraz Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) – firma ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, właściciel pierwszej w świecie arabskim elektrowni jądrowej w Barakah. Projekt uzyskał też wsparcie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA). Inicjatywa ma na celu koncentrację wysiłków uczestników na szybkiej globalnej ekspansji floty reaktorów, a także przyspieszenie badań i rozwoju w zakresie nowych technologii jądrowych.

Deklaracja Net Zero Nuclear, której stroną jest OSGE, jest ściśle związana z Deklaracją Ministerialną, pod którą w sobotę, 2 grudnia, podpisało się 20 krajów, w tym Polska. Państwa sygnatariusze zadeklarowały potrojenie mocy wytwórczych w energetyce jądrowej do 2050 roku, promowanie energii jądrowej jako czystego źródła oraz ułatwienie finansowania projektów jądrowych, podkreślono.

Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Wśród popierających ją firm znajdują się m.in. GE-Hitachi, CNNC, Ontario Power Generation, TerraPower, KEPCO, Cameco, Urenco, Nippon Steel, Westinghouse i inni.

Orlen Synthos Green Energy (OSGE) to spółka powołana przez PKN Orlen i Synthos Green Energy. Firma chce odegrać wiodącą rolę we wdrażaniu modułowych reaktorów jądrowych w Polsce.

Źródło: ISBnews