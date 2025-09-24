W II półroczu powinno następować ograniczanie straty netto OT Logistics, aczkolwiek pełny efekt optymalizacji kosztowej w Grupie będzie widoczny od 2026 r., wynika ze słów prezesa Kamila Jedynaka.

„Bazując na tym, co zaprezentowaliśmy, działaniach, które podjęliśmy, szczególnie z bardzo dużym ograniczeniem kosztów operacyjnych, odpowiedź powinna być pozytywna. Efekty tych działań z każdym miesiącem powinny być coraz bardziej widoczne. Pełny efekt optymalizacji kosztowej będzie widoczny od 2026 r.” – powiedział Jedynak podczas konferencji prasowej, pytany, jakie są oczekiwania co do II półrocza br. i czy nastąpi ograniczenie straty netto.

„Wyniki, które prezentujemy, nie odzwierciedlają jeszcze w pełni planu oszczędności kosztowych, to będzie w pełni widoczne od początku przyszłego roku. Jeśli chodzi o stronę przychodową, prowadzone są bardzo intensywne działania handlowe zmierzające do pozyskania nowych grup towarowych […], plus sygnały z rynku – poprawa na rynku agro i potencjał powrotu węgla energetycznego od przyszłego roku” – powiedział także prezes, pytany o plany na dalsze zmniejszanie kosztów lub zwiększanie przychodów.

Członek zarządu Katarzyna Mielec dodała, że Grupa planuje również wdrożenie programów optymalizacji kosztowych w pozostałych spółkach i dokona tu w najbliższym półroczu przeglądu kosztów.

W komentarzu do wyników za I półrocze OT Logistics podało, że odzwierciedlają one wymagające warunki rynkowe, w szczególności w segmencie portowym i spedycyjnym, silnie uzależnione od koniunktury, sytuacji geopolitycznej oraz globalnej wymiany handlowej. Podkreśliło, że konsekwentnie realizuje działania optymalizacyjne, których efekty będą widoczne w kolejnych okresach. Szacowane oszczędności w samym porcie w Świnoujściu szacowane są na ok. 20 mln zł w 2026 r.

Spółka wskazała m.in., że rynek węgla energetycznego wciąż w dużej mierze opiera się na produkcji krajowej oraz istniejących zapasach, jednak rosnąca liczba zapytań o obsługę importu może świadczyć o stabilizowaniu się sytuacji i powrocie tego surowca do portów.

Przychody Grupy OTL po I półroczu 2025 r. wyniosły 135,2 mln zł. Strata netto w analizowanym okresie wyniosła 20,8 mln zł wobec 284 tys. zł zysku netto przed rokiem. W segmencie portowym przychody zmniejszyły się o prawie 20%, w spedycji o ponad 14% (głównie przewozy kolejowe ładunków masowych i frachty morskie), a w hydrotechnice o 3,5%. O 22,4% wzrosły natomiast przychody z działalności kolejowej. W OT Port Świnoujście przeładunki towarów masowych wzrosły o 2% r/r m.in. dzięki wyższym przeładunkom rudy żelaza. Z kolei w OT Port Gdynia przeładunki drobnicy wzrosły o 30% r/r, głównie za sprawą ro-ro, stali i pozostałej drobnicy (papier i nawozy na spadkach), o 40% zmalały natomiast przeładunki agro. W rezultacie zanotowanych wyników na działalności portowej oraz spedycyjnej EBITDA w I półroczu 2025 r. wyniosła 17,4 mln zł wobec 33,2 mln zł r/r, wymieniła spółka.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 321 mln zł w 2024 r.

