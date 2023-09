OT Logistics przewiduje, że zwiększenie potencjału przeładunkowego portów grupy do ok. 12 mln ton z 8 mln ton w 2022 r. nastąpi w ciągu 6-12 miesięcy, poinformował prezes Kamil Jedynak.

„Jest to ciągły proces. Do końca roku zrealizujemy większość z tych inwestycji, głównie w Świnoujściu, czyli zmianę ciągów transportowych, nowe punkty zasypowe, nowe żurawie – z których jeden już się pojawił. Podobny proces przebiega w Gdyni. […] Myślę, że pełną zdolność do obsługi 12 mln ton powinniśmy w przeciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy uzyskać. Na dziś pewne moce nie są pokryte kontraktami, ale jest to związane z dynamiką rynku, z dynamiką całej sytuacji gospodarczej i kluczem do sukcesu jest elastyczność” – powiedział Jedynak podczas konferencji prasowej.

Potwierdził, że spółka jest na ostatniej prostej w pracach nad strategią i że opublikuje ją w tym roku.

„Strategię chcemy opublikować przed końcem IV kwartału” – powiedział.

Wcześniej spółka zapowiadała, że do końca roku zarząd przedstawi zaktualizowaną strategię Grupy OTL, w której zaprezentuje plany rozwoju na najbliższe kilka lat.

W I półroczu przychody Grupy OTL wyniosły 351,6 mln zł (+138% r/r), zysk netto 125,4 mln zł (+ 273% r/r), a skonsolidowana EBITDA 130,78 mln zł (+ 205% r/r). Na koniec pierwszego półrocza 2023 r. przychody z działalności portowej wzrosły o niemal 100% r/r, w spedycji o ponad 256% r/r, w segmencie kolejowym o 48% r/r, a w hydrotechnice o 76% r/r. Spółka wypłaciła też 83,8 mln zł dywidendy (6,4 zł/akcję)

„Założeniem OT Logistics było, żeby była spółką dywidendową. Zakładamy, że ta dywidenda będzie, jaka będzie – trudno to powiedzieć” – powiedział członek zarządu Daniel Górecki, pytany o ewentualną wypłatę dywidendy za 2023 r.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 455,3 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews