OVHcloud ogłosił nawiązanie strategicznego partnerstwa z Google Cloud. Celem współpracy jest zwiększenie zdolności europejskich organizacji do cyfrowej transformacji, podał OVHcloud.

„Dzięki partnerstwu europejskie organizacje zyskają dostęp do szerokiej gamy najnowocześniejszych technologii, opartych na zaufanej infrastrukturze. Pomoże to sprostać rosnącym potrzebom w zakresie ścisłej kontroli danych, bezpieczeństwa, przejrzystości oraz prywatności w procesie wdrażania rozwiązań chmurowych. OVHcloud zaprezentuje nową ofertę Hosted Private Cloud, wprowadzając kompatybilną z open source technologię Anthos firmy Google do własnej, skalowanej, dedykowanej infrastruktury, w pełni obsługiwanej i zarządzanej przez europejskie zespoły OVHcloud” – czytamy w komunikacie.

W ramach partnerstwa OVHcloud i Google Cloud zaoferują swoje czołowe technologie i know-how. Firmy planują tworzyć wspólne rozwiązania, które umożliwią klientom korzystanie z wszystkiego, co oferuje multi-cloud oraz otwarte oprogramowanie, jednocześnie wzmacniając ekosystem zewnętrznych twórców oprogramowania, podano także.

„Jesteśmy dumni, że we współpracy z Google Cloud zaoferujemy innowacyjne rozwiązania spełniające rosnące wymagania Europy i europejskich firm w zakresie suwerenności danych. To znaczący krok na drodze ku stworzeniu nowej wartości dla rynku. Udostępnianie najnowocześniejszych technologii stworzonych z myślą o społecznościach developerów, przy jednoczesnym wzmacnianiu uczestników prężnego ekosystemu, podzielających te same wartości jest fundamentalne dla OVHcloud. To partnerstwo otwiera drzwi do wielu nowych możliwości. Cieszymy się, że możemy je wspólnie urzeczywistnić” – powiedział CEO OVHcloud Michel Paulin, cytowany w komunikacie.

„Cieszymy się z nawiązania pierwszego takiego partnerstwa z OVHcloud. Słuchając naszych klientów, partnerów oraz decydentów w Europie rozumiemy potrzebę większej kontroli i autonomii. Adresujemy tę kwestię na wiele sposobów i mamy nadzieję, że z takim partnerem, z którym podzielamy wartości takie, jak zaufanie, dążenie do innowacji, otwartość na współpracę, interoperacyjność, przejrzystość oraz poczucie odpowiedzialności za środowisko, będziemy mogli wywiązać się ze zobowiązań wobec klientów w satysfakcjonujący sposób i wspólnymi siłami przyśpieszyć cyfrową transformację” – powiedział CEO Google Cloud Thomas Kurian.

OVHcloud jest globalnym i wiodącym w Europie dostawcą chmury, wykorzystującym 400.000 serwerów w 31 własnych centrach danych na czterech kontynentach.

Źródło: ISBnews