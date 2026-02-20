OX2 zakłada, że do końca 2030 roku będzie dysponowało w Polsce mocą ok. 1 GW aktywów operacyjnych lub z rozpoczętą budową, poinformował ISBnews country manager w Polsce Tomasz Guzowski.

„W perspektywie najbliższych pięciu lat, czyli do końca 2030 roku, chcemy dysponować w Polsce mocą ok. 1 GW aktywów operacyjnych lub z rozpoczętą budową ” – zapowiedział Guzowski w rozmowie z ISBnews.

Od 2019 r. OX2 zrealizowało w Polsce projekty OZE o łącznej mocy ok. 240 MW dla klientów zewnętrznych, w tym ok. 140 MW w wietrze oraz ok. 100 MW w fotowoltaice. Od 2024 roku spółka zdecydowała się na przejście na nowy model biznesowy niezależnego producenta energii (IPP), w którym wybudowane aktywa pozostają w jej portfelu. Pierwszym projektem zrealizowanym zgodnie z ta strategią była farma fotowoltaiczna Rutki o mocy 100 MW, oddana do eksploatacji w lipcu 2025 r., a kolejnym jest farma wiatrowa Annopol o mocy 40 MW, której budowa ruszyła w sierpniu ub.r., a jej zakończenie planowane jest w 2027 r.

„Przy budowie farmy wiatrowej Annopol trwają obecnie prace fundamentowe. Dla dwóch kolejnych projektów realizowanych w formule IPP o łącznej mocy 210 MW, farmy fotowoltaicznej oraz magazynu energii, mamy już podjęte decyzje inwestycyjne, a ich budowa na pewno ruszy oficjalnie w I kwartale tego roku. W dalszej perspektywie czekają kolejne dwa projekty o łącznej mocy ok. 120 MW, znajdujące się na etapie przed podjęciem decyzji inwestycyjnej” – dodał Guzowski.

Według niego, spółka może być również zainteresowana akwizycjami.

„Rozwijamy nadal portfel własnych projektów, ale prowadzimy też rozmowy w sprawie potencjalnych akwizycji projektów z rynku, w różnych technologiach i na różnym etapie zaawansowania” – wskazał szef OX2 w Polsce.

Jednocześnie spółka nie zamyka się całkiem na realizację projektów w starej formule, z przeznaczeniem dla zewnętrznych klientów. Nie wyklucza rotacji części aktywów w celu zabezpieczenia wkładu finansowego na realizację tej części, która pozostanie w portfelu.

„Z planowanego 1 GW mocy do 2030 r., w krótkim okresie będą to głównie magazyny energii, ich moc może wynieść kilkaset megawatów, ale również projekty hybrydowe, co pozwoli nam oferować umowy PPA z wykorzystaniem różnych technologii i lepiej dopasowane do profilu zużycia energii konkretnego klienta. W dłuższej perspektywie nadal główny nacisk będziemy chcieli kłaść na wiatr” – podkreślił Guzowski.

OX2 rozwija, buduje i sprzedaje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej na dużą skalę. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. OX2 prowadzi działalność na 11 rynkach w Europie.

Źródło: ISBnews