OX2 rozpoczął w gminie Sława w województwie lubuskim budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 165 MWp. Jest to druga i jednocześnie największa inwestycja fotowoltaiczna OX2 w Polsce, podała spółka.

„Projekt PV LION będzie naszą największą farmą fotowoltaiczną i jednocześnie jedną z największych działających w Polsce. Ambicją OX2 jest zwiększanie dostępu do zielonej energii z różnych źródeł wytwarzania, a takie projekty stanowią kamienie milowe dla transformacji energetycznej w Polsce. To także kolejny projekt, który potwierdza naszą skuteczność w doprowadzaniu projektów do etapu budowy i realnej realizacji – zwłaszcza dziś, gdy wiele projektów funkcjonuje wyłącznie na papierze, bez rzeczywistych perspektyw powstania” – powiedział prezes Tomasz Guzowski, cytowany w komunikacie.

W grudniu 2024 roku OX2 uzyskał wsparcie dla tej inwestycji w ramach aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Farma powstanie w gminie Sława, a po uruchomieniu będzie produkować około 184 GWh energii elektrycznej rocznie. Farma fotowoltaiczna będzie zasilać w energię elektryczną ok. 51 tys. gospodarstw domowych rocznie, podano także.

Jednocześnie OX2 przygotowuje się do rozpoczęcia budowy trzeciej farmy fotowoltaicznej w Polsce o mocy 51 MWp, która powstanie w województwie świętokrzyskim. W sierpniu 2025 OX2 uzyskał także koncesję na wytwarzanie energii dla zrealizowanej w gminie Niemodlin w woj. opolskim farmy fotowoltaicznej Rutki, o mocy 100 MWp, przypomniano.

OX2 rozwija, buduje i sprzedaje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej na dużą skalę. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. OX2 prowadzi działalność na 11 rynkach w Europie.

