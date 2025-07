OX2 uzyskała w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE wsparcie dla projektu farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej przekraczającej 51 MWp, podała spółka. Nowa inwestycja szwedzkiego dewelopera powstanie w województwie świętokrzyskim.

„Zwycięstwo w aukcji to kolejny krok w rozwoju naszego portfela projektów. Wynik wzmacnia naszą pozycję producenta energii i dewelopera odnawialnych źródeł energii w kraju. Polska w ostatnich latach stanowiła silny rynek dla OX2 i kontynuujemy proces inwestowania zarówno w portfel projektów, jak i w lokalną organizację. W oparciu o tę ostatnią, państwową aukcję oczekujemy, że nasz udział w polskiej transformacji energetycznej będzie się zwiększał również w nadchodzących latach” – powiedział prezes OX2 w Polsce Tomasz Guzowski, cytowany w komunikacie.

Rozpoczęcie budowy nowej farmy fotowoltaicznej w województwie świętokrzyskim na terenie powiatów pińczowskiego i buskiego planowane jest na III kwartał 2026 r. Z kolei jej oddanie do użytkowania – na przełom 2027 i 2028 roku. Roczna produkcja energii z inwestycji wyniesie około 55 GWh, co pozwoli na zasilenie blisko 22 tysięcy gospodarstw domowych. Będzie to trzeci projekt fotowoltaiczny OX2 w Polsce.

Firma przygotowuje się również do budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 165 MWp. Równolegle, w woj. opolskim, w gminie Niemodlin, OX2 prowadzi budowę farmy PV Rutki o mocy 100 MWp.

W grudniu ubiegłego roku OX2 zabezpieczyła 205 MW w aukcji OZE w Polsce, zdobywając wsparcie dla farmy wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej 40 MW oraz dla farmy fotowoltaicznej o mocy 165 MWp. W aukcji głównej rynku mocy na rok 2029 firma zakontraktowała także obowiązek mocowy dla magazynów energii o mocy zainstalowanej 200 MW, uzyskując kontrakty dla dwóch jednostek, przypomniano.

OX2 rozwija, buduje i sprzedaje rozwiązania w zakresie energii odnawialnej na dużą skalę. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. OX2 prowadzi działalność na jedenastu rynkach w Europie. Od 2023 jest obecna także w Australii. Sprzedaż w 2023 roku wyniosła około 7,8 mln SEK.

Źródło: ISBnews