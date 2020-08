Tomasz Grudziński złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Artifex Mundi z dniem 30 września 2020 r., podała spółka. Rada nadzorcza powierzyła funkcję prezesa od 1 października br. dotychczasowemu członkowi zarządu spółki – Przemysławowi Błaszczykowi oraz powołała na nowego członka zarządu Roberta Mikuszewskiego.

„Pan Tomasz Grudziński będzie pełnił funkcję prezesa zarządu spółki do dnia 30 września 2020 r., co pozwoli m.in. na sprawne przekazanie wykonywanych obowiązków następcy” – czytamy w komunikacie.

Grudziński przypomniał w swoim oświadczeniu, że funkcję prezesa zarządu Artifex Mundi (a wcześniej założyciela i osoby kierującej działalności spółki w poprzednich formach prawnych) pełni od 14 lat.

„Dzisiaj jednak decyzję o rezygnacji z funkcji prezesa i z zarządu podejmuję w momencie, gdy Artifex Mundi, w mojej ocenie, wrócił na właściwe tory. Reorganizacja spółki, którą przeprowadziliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach, daje już bardzo dobre efekty. Mniejszy, efektywniejszy w działaniu, skoncentrowany na dwóch kluczowych obszarach biznesowych Artifex Mundi notuje znowu obiecujące wyniki finansowe oraz stabilne przepływy pieniężne, umożliwiając samowystarczalny, niezależny i długoterminowy rozwój” – napisał Grudziński.

Dodał, że jego rezygnacja wiąże się z faktem, że przy obecnej skali biznesu nie jest możliwe (na dłuższą metę) łączenie funkcji prezesa zarządu i tworzenia gier.

„Chciałbym pozostać częścią zespołu Artifex Mundi i zaangażować się w pełni w merytoryczną pracę nad grami, zwłaszcza w segmencie mobilnych gier RPG” – wskazał.

Zapowiedział także, że „w krótkiej perspektywie czasu po zakończeniu prezesury” będzie chciał kandydować do rady nadzorczej spółki.

W osobnym komunikacie spółka podała, że w związku z rezygnacją złożoną przez Tomasza Grudzińskiego rada nadzorcza zdecydowała o:

„a) powierzeniu od dnia 1 października 2020 r. dotychczasowemu członkowi zarządu spółki – panu Przemysławowi Błaszczykowi, funkcji prezesa zarządu spółki;

b) powołaniu z dniem 30 września 2020 r. pana Roberta Mikuszewskiego w skład zarządu spółki oraz pełnieniu przez niego funkcji członka zarządu spółki”.

Błaszczyk ze spółką związany jest od września 2018 r., kiedy objął rolę Chief Financial Officera. W lutym 2019 r. został powołany w skład zarządu. Jako członek zarządu spółki oraz CFO, odpowiedzialny był dotychczas za kształtowanie i realizację strategii finansowej spółki, podkreślono w komunikacie.

Robert Mikuszewski jest jednym z założycieli spółki, będąc związanym z nią nieprzerwanie od 2012 roku. W okresie lipiec 2014 – styczeń 2016 pełnił już rolę członka zarządu w spółce. W przeszłości pełnił role związane zarówno z zarządzaniem pojedynczymi projektami, jak również rolę dyrektora produkcji. Aktualnie odpowiedzialny jest za strategię i funkcjonowanie obszaru odpowiedzialnego za gry mobilne RPG, podano także.

Artifex Mundi to wydawca oraz producent gier, obecny na rynku od 2007 r. Do tej pory spółka wprowadziła do sprzedaży ponad 90 gier, dostępnych zarówno na urządzeniach mobilnych, konsolach, jak i komputerach. Artifex Mundi jest jednym z globalnych liderów w segmencie gier typu HOPA (Hidden Object Puzzle Adventure), wydając tytuły własne oraz stworzone przez innych deweloperów. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 16,65 mln zł w 2019 r.

