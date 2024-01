Packeta Poland dostarczyła ponad 9,2 mln przesyłek (z Polski i do Polski) w 2023 roku, czyli o 123% więcej r/r i zwiększyła przychody o 129% r/r do 123,6 mln, podała spółka. Celem numer jeden Packeta Poland na 2024 roku jest wspieranie polskich e-sklepów w zdobywaniu rynków zagranicznych, a także popularyzacja i promowanie rynków Europy Centralnej i Wschodniej w krajach bałtyckich i bałkańskich, podano.

Najwięcej przesyłek w 2023 roku trafiło z polskich e-sklepów do klientów w Czechach, na Słowacji i w Rumunii – to są obecnie główne kierunki ekspansji polskich e-sklepów. Jednocześnie też konsumenci z tych krajów najchętniej robili zakupy w polskich sklepach internetowych, podano.

„Tak dynamiczny rozwój Packeta zawdzięcza systematycznie powiększającej się liczbie klientów – w ubiegłym roku portfel polskich e-sklepów korzystających z jej usług urósł o 75% – a także zwiększającej się skali współpracy z dotychczasowymi klientami. Firma może się też pochwalić współpracą z wiodącymi marketplace’ami – Allegro czy Kaufland Global Marketplace” – czytamy w komunikacie.

W roku 2023 Packeta Poland zwiększyła zatrudnienie o 28%, otworzyła też w Bielsku-Białej nowy magazyn cross-dock, z którego może obsłużyć 600 tys. przesyłek miesięcznie i dostarczać je w 33 kierunkach. Całkowity koszt nowej inwestycji to 7 mln zł. Obecnie Packeta posiada w Polsce magazyny w Bielsku-Białej przy granicy z Czechami oraz w Konotopie pod Warszawą, podano także.

„Ubiegły rok był sporym wyzwaniem dla polskiej branży e-commerce. Po tym, jak pandemia przyzwyczaiła e-sklepy do skokowych wzrostów sprzedaży, nastąpiła stabilizacja, a nawet spadki w stosunku do lat poprzednich, na co wpływ miały m.in. ożywienie handlu tradycyjnego po pandemii czy wysoka inflacja, która zmusiła wielu klientów do oszczędności. Nie znaczy to jednak, że polskie sklepy internetowe przestały się rozwijać – dla wielu z nich wyhamowanie lokalnego rynku było bodźcem do rozwoju działalności cross-border i poszukania klientów za granicą, co tylko potwierdza, że polski e-commerce coraz bardziej otwiera się na rynki zagraniczne. Ten trend widać też w szybko rosnącej liczbie e-sklepów korzystających z naszych usług” – powiedziała managing director, Commercial Entities, Packeta Group Justyna Andreas, cytowana w komunikacie.

W roku 2024 Packeta Poland planuje dalszy intensywny rozwój, a celem numer jeden jest wspieranie polskich e-sklepów w zdobywaniu rynków zagranicznych, a także popularyzacja i promowanie rynków Europy Centralnej i Wschodniej w krajach bałtyckich i bałkańskich, podano.

„Chcemy w dalszym ciągu rozwijać współpracę marketingową z naszymi klientami, by wspomóc ich w początkowych krokach na rynkach zagranicznych. W Czechach, na Słowacji, Węgrzech czy w Rumunii jesteśmy silnie rozpoznawalną marką docierającą do setek tysięcy osób. Nasze Z-BOXy czy punkty odbioru są niemal na co drugiej czeskiej, słowackiej czy węgierskiej ulicy. Możemy to wykorzystać, by promować e-sklepy naszych klientów” – zapowiedziała Andreas.

„Nasze ubiegłoroczne doświadczenia pokazały, że litewskie, estońskie czy słoweńskie e-sklepy są często nieświadome potencjału i możliwości, jakie drzemią w naszej części Europy i rozwój działalności cross-border planują głównie w Europie Zachodniej. Chcemy to zmienić” – dodała.

Cała Grupa Packeta osiągnęła w 2023 roku obrót na poziomie 294 mln euro, co oznacza wzrost o 18,3% r/r. Liczba przewiezionych przesyłek wyniosła 106 mln i była rekordowa w całej historii firmy.

Packeta Group to globalna, cyfrowa platforma dla e-commerce, świadcząca kompleksowe usługi logistyczne i zrzeszająca 14 podmiotów. Obecnie Packeta działa w 7 krajach, realizuje dostawy do 33 krajów i współpracuje z ponad 49 tys. sklepów internetowych. W 2023 roku obsłużyła przeszło 106 mln przesyłek.

Źródło: ISBnews