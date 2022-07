Pad-Res – polski deweloper w sektorze czystych źródeł energii, którego właścicielami są Griffin Capital Partners, Kajima Europe i Mariusz Adamczewski – pozyskał finansowanie na budowę farmy fotowoltaicznej Genowefa o łącznej mocy 35 MW, podała spółka. Finansowanie inwestycji zapewnia umowa kredytowa podpisana z Santander Bank Polska i BNP Paribas Bank Polska.

Budowa farmy fotowoltaicznej Genowefa o powierzchni 45 ha, zlokalizowanej w Kleczewie, rozpoczęła się w kwietniu br. Generalnym wykonawcą obiektu jest firma Electrum Concreo. Pad-Res zamierza zakończyć budowę farmy fotowoltaicznej w II kwartale 2023 r., wynika z materiału.

We wrześniu 2021 r. Kajima Europe, paneuropejska spółka zajmująca się inwestycjami i rozwojem nieruchomości oraz Griffin Capital Partners, firma inwestycyjna typu private equity, nabyły większościowe udziały w Pad-Res. Od tego czasu pozyskał on 13 projektów o łącznej mocy 350 MW z pozytywnie rozpatrzonymi wnioskami o warunkach przyłączenia do sieci przesyłowej. Genowefa to pierwsza inwestycja realizowana przez Pad-Res od momentu przejęcia dewelopera przez Kajima Europe i Griffin Capital Partners.

Spółka zabezpieczyła dwa źródła przychodów ze sprzedaży energii dla projektu Genowefa – umowę PPA na dostawę energii ze Statkraft, norweskim wytwórcą energii odnawialnej oraz dzięki aukcji OZE.

„Realizacja długoterminowych inwestycji na rzecz dostarczania czystej energii, niezbędnej Polsce, jest kluczowym elementem strategii biznesowej Kajimy. Finansowanie uzyskane dla Genowefy to doskonałe wsparcie debiutu działalności Pad-Res w Polsce oraz potwierdzenie naszych ambitnych planów dostarczania zielonej energii w tym kraju” – powiedział investments director & head of renewables w Kajima Chris Gill, cytowany w komunikacie.

„Genowefa jest najbardziej zaawansowanym projektem w naszym portfelu inwestycji OZE. Zespoły Pad-Res, Kajima Europe i Griffin włożyły wiele wysiłku w rozwój tego projektu do statusu ready-to-build, zabezpieczenie umowy PPA oraz pozyskanie finansowania, a teraz w zarządzanie budową. Jesteśmy bardzo zadowoleni z całego procesu i doskonałej współpracy z naszymi partnerami” – dodał senior vice president investments w Griffin Capital Partners Jędrzej Socha.

