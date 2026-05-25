Rada nadzorcza Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) z Grupy PFR ogłosiła rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i wiceprezesa zarządu, podała agencja. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 czerwca.

„Wyłonione osoby będą odpowiedzialne za dalszy rozwój instytucji. Od kandydatów oczekuje się m.in. doświadczenia menedżerskiego, znajomości działalności PAIH, wysokich kompetencji w zakresie zarządzania organizacją oraz spełnienia standardów niezależności i transparentności właściwych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa” – czytamy w komunikacie.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu pełni istotną rolę w systemie rozwoju gospodarczego państwa. Trzy filary działalności PAIH to: wspieranie polskiego eksportu i internacjonalizacji przedsiębiorstw, pozyskiwanie inwestycji zagranicznych do Polski oraz promocja polskiej gospodarki za granicą.

