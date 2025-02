Przedstawiony wczoraj przez Komisję Europejską pakiet Omnibus, wprowadzający znaczną deregulację ESG oznacza, że w Polsce liczba firm zobowiązanych do raportowania spadnie do ok. 500 z 3,5 tys. Z szacunków Personnel Service wynika, że w skali Polski konieczne wydatki na raportowanie ESG spadną o 490 mln zł.

„Komisja Europejska ogłosiła zwolnienie z obowiązku raportowania ESG ponad 80% przedsiębiorstw. To ogromna zmiana dla polskich i europejskich firm, które od dawna przygotowywały się do nowych wymogów. W Polsce liczba firm zobowiązanych do raportowania spadnie z 3,5 tys. do ok. 500. Z szacunków Personnel Service wynika, że w skali Polski konieczne wydatki na raportowanie ESG spadną nawet o 490 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Na konferencji Komisji Europejskiej komisarz Valdis Dombrovskis i komisarz Maria Luís Albuquerque przedstawili pakiet Omnibus, wprowadzający znaczną deregulację ESG. W efekcie obowiązkiem raportowania będą objęte jedynie największe firmy, co zmniejszy liczbę przedsiębiorstw podlegających dyrektywie CSRD z 50 tys. do 10 tys. w całej Unii Europejskiej. W Polsce liczba firm objętych regulacjami ESG zmniejszy się niemal siedmiokrotnie, wskazano w materiale.

Dla firm raportowanie ESG oznacza średnio wydatek rzędu 40 tys. euro, czyli ok. 164 tys. zł, jak wynika z analizy przywołanej przez Izbę Gospodarczą Europy Środkowej, cytowanej w komunikacie.

„W skali Polski, przy 3,5 tys. spółkach objętych dyrektywą, łączne koszty wynosiłyby 574 mln zł. Po redukcji liczby firm zobowiązanych do raportowania do ok. 500, koszty te zmniejszą się do 82 mln zł. Oznacza to, że firmy zaoszczędzą nawet 490 mln zł” – czytamy dalej.

Pakiet Omnibus musi jeszcze przejść pełny proces legislacyjny i uzyskać akceptację Parlamentu Europejskiego oraz Rady. Następnie państwa członkowskie UE będą zobowiązane do implementacji nowych regulacji. Komisja Europejska przewiduje szybkie procedowanie zmian, podsumowano.

Źródło: ISBnews