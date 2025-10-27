Palantir Technologies chce zwiększać obecność w Polsce nie tylko w obszarze wojskowym, ale również w technologiach dual-use (podwójnego zastosowania – wojskowego i cywilnego), poinformował CEO Alex Karp.

„W miarę naszego dalszego zwiększania skali, oczywiście szukamy sposobów inwestowania w Polsce nie tylko w obszar wojskowy, ale także w technologie podwójnego zastosowania, które moim zdaniem są jedną z największych zalet dla bazy przemysłowej w Europie. Uważam, że będzie to miało również wpływ na technologie nie związane z obronnością i pomoże reszcie Europy nadrobić zaległości w oparciu o Warszawę” – powiedział Karp podczas podpisania listu intencyjnego z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Podkreślił, że „wiele z najważniejszych i najciężej pracujących” osób w jego firmie to właśnie Polacy.

„Jest ich u nas wielu. Powszechnie wiadomo, że byłem jedną z pierwszych osób, które zainwestowały w polskie talenty w Dolinie Krzemowej. Rewolucja w dziedzinie AI jest w nieproporcjonalnie dużym stopniu napędzana przez polskich inżynierów. Bardzo cenię sposób, w jaki zarządzacie swoim krajem. Myślę, że jest to naukowa gwiazda Europy” – dodał CEO Palantir Technologies.

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) podpisało dziś list intencyjny w sprawie współpracy z Palantir Technologies, mającej na celu wzmacnianie zdolności obronnych Polski dzięki wykorzystaniu narzędzi technologicznych.

Palantir Technologies to amerykańska firma tworząca produkty do analizy dużych zbiorów danych.

Źródło: ISBnews