Panattoni pozyskało 67 mln euro finansowania od PKO Banku Polskiego na realizację obiektu o powierzchni 82 tys. m2 w ramach Panattoni Park Poznań A2, podała spółka. Inwestycja zostanie oddana w październiku br., a całą powierzchnię wynajmie gigant branży odzieżowej.

Panattoni Park Poznań A2 ma osiągnąć powierzchnię 150 tys. m2 w dwóch budynkach. Finansowanie większego z nich zapewnił PKO Bank Polski, który udzielił kredytu budowlano-inwestycyjnego w wysokości 67 mln euro.

„Panattoni po raz kolejny potwierdza ogromny poziom zaufania ze strony instytucji finansowych. Banki dostrzegają rosnący potencjał rynku powierzchni przemysłowych, najszybciej rozwijającego się segmentu branży nieruchomości. Nie bez znaczenia jest także szeroki zakres zrównoważonych rozwiązań, które zostaną zaimplementowane w obiekcie, stanowiąc o jego bardzo wysokim standardzie” – powiedziała chief financing & operating officer w Panattoni Karina Trojańska, cytowana w komunikacie.

W ramach inwestycji zatrudnienie znajdzie ok. 3 000 osób. Budynek powstanie bez użycia PCV i przejdzie certyfikację środowiskową metodą Breeam co najmniej na poziomie Excellent. Deweloper przygotuje m.in. instalację fotowoltaiczną o mocy 700 MWp, system BMS i inteligentnego oświetlenia czy system odzyskiwania deszczówki. Ponadto pracownicy skorzystają z ładowarek dla samochodów elektrycznych, infrastruktury dla rowerzystów, siłowni oraz tarasu zewnętrznego, boiska do siatkówki, toru do gry w boule czy centralnej instalacji wody pitnej w biurze, podano również.

Panattoni jest największym logistycznym deweloperem w Europie, co potwierdza Top Developers magazynu PropertyEU.

Źródło: ISBnews