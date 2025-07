Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nowy nabór edycji „Granty na Eurogranty” i oferuje przedsiębiorcom oraz organizacjom badawczym 20 mln zł na zwiększenie ich udziału we współpracy międzynarodowej i realizacji przedsięwzięć na rynku europejskim.

„Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich MŚP oraz instytucji badawczych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nowy nabór w programie 'Granty na Eurogranty. Inicjatywa ta umożliwia firmom i organizacjom badawczym skuteczne ubieganie się o finansowanie z prestiżowych programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, w tym 'Horyzont Europa’, 'Single Market Programme’ czy 'Digital Europe’. Nowy nabór rusza 12 sierpnia 2025 roku i potrwa do 3 września 2026 roku. Do dyspozycji wnioskodawców przeznaczono 20 mln zł, a zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym – aż do wyczerpania dostępnej puli środków” – czytamy w komunikacie.

Dofinansowanie PARP przyznawane w ramach „Grantów na Eurogranty” wspiera proces przygotowania wniosku o Eurogrant oraz udział w wybranym naborze w ramach programów UE zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską (KE), podano także.

Otrzymane środki można przeznaczyć na wszystkie kluczowe działania niezbędne do skutecznego złożenia aplikacji – od poszukiwania partnerów w kraju i za granicą, przez organizację spotkań roboczych, aż po tłumaczenie, korektę i prezentację dokumentacji przed komisją oceny projektów, podał PARP.

Agencja zaznaczyła, że w Polsce działają 132 uczelnie akademickie, 69 instytutów badawczych, 77 instytutów PAN, 26 instytutów sieci Łukasiewicz, a ich potencjał innowacyjny i zdolność do budowania konkurencyjności są nie do przecenienia. Jednak wciąż niewielu przedsiębiorców i zbyt mało ośrodków badawczych decyduje się wyjść ze swoimi projektami na szersze, zagraniczne rynki.

„’Granty na Eurogranty’ mogą stać się kluczowym impulsem do zwiększenia obecności polskich projektów na europejskim rynku innowacji. To szansa, by rodzime firmy i instytucje badawcze zyskały międzynarodowych partnerów oraz rozgłos w środowiskach naukowych i biznesowych poza granicami kraju. Udział w programach UE to nie tylko prestiż i dodatkowe finansowanie, lecz także długofalowe korzyści: dostęp do unikalnego know-how, wzrost rozpoznawalności oraz realna możliwość rozwoju na rynkach zagranicznych. Program PARP ma za zadanie zmniejszyć barierę wejścia i dodać śmiałości tym, którzy mają potencjał, ale dotąd nie odważyli się zawalczyć o granty europejskie” – podsumowano.

Źródło: ISBnews