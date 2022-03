Passus podpisał z Co.next umowę dystrybucyjną, obejmującą Słowenię, Chorwację, Serbię, Kosowo, Bośnię i Hercegowinę oraz Czarnogórę i Macedonię Północną, podała spółka.

Zgodnie z umową Co.next będzie odpowiedzialny za sprzedaż produktów i rozwiązań własnych Passus, a także za rozwój rynku, działania przedsprzedażne, edukację i wsparcie klientów.

„Dobre doświadczenia z naszych pierwszych kroków zagranicą sprawiają, że ekspansja poza Polskę jest dla nas coraz bardziej obiecującym kierunkiem rozwoju. A model ekspansji, polegający głównie na szukaniu silnych partnerów w krajach docelowych, wydaje się optymalny pod względem zarówno dynamiki, jak i kosztów” – powiedział prezes Passusa Tadeusz Dudek, cytowany w komunikacie.

„Co.next jest wiodącym dystrybutorem w regionie, dlatego bardzo nas cieszy fakt, że zdecydował się na współpracę właśnie z nami pomimo tego, że ma już konkurencyjne rozwiązanie w swoim portfolio” – dodał prezes.

Co.next to międzynarodowy dystrybutor IT z tzw. wartością dodaną (VAD) w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Oprócz prowadzenia dystrybucji, świadczy szereg usług dodatkowych, pomagając klientom w tworzeniu wydajnej, bezpiecznej i łatwej w zarządzaniu infrastruktury IT, dostosowanej do ich specyficznych wymagań.

„Produktem własnym Passusa, który będzie dystrybuował i wspierał Co.next jest System Sycope, czyli modułowe rozwiązanie pozwalające na zminimalizowanie strat związanych z wydajnością i bezpieczeństwem infrastruktury IT. Łączy on dwa kluczowe obszary działania organizacji: utrzymanie ciągłości działania i bezpieczeństwo IT. System uzupełnia StressTester wykorzystywany do analizy wydajności aplikacji oraz 'silnik’ aplikacji, czyli Ambience, służący do analizy ruchu sieciowego” – czytamy dalej w komunikacie.

Passus to producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji. Pod koniec lutego 2022 r. akcjonariusze Passus zdecydowali o publicznej emisji do 500 tys. akcji serii G bez prawa poboru oraz o ubieganie się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), tj. przeniesienie notowań z NewConnect.

Źródło: ISBnews