Rada Nadzorcza Alior Banku powołała Pawła Broniewskiego do zarządu banku, do trzyletniej V kadencji wspólnej, która rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2020 r. na stanowisko wiceprezesa, podał bank. Nowy wiceprezes jest ekspertem obszarów m.in. bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa, AML, Compliance, procesów biznesowych, operacji oraz IT, zasiadał też w zarządzie Alior Leasing.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 82,88 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews