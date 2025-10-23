Wiceprezes zarządu Diagnostyki Paweł Chytła złożył rezygnację z udziału w zarządzie spółki ze skutkiem na 31 grudnia 2025 r., podała spółka.

„Z powodzeniem zrealizowałem postawioną przede mną misję wsparcia Grupy Diagnostyka we wprowadzeniu spółki na GPW i rozpoczęcia funkcjonowania na rynku jako spółka publiczna. Okres zmian, związanych z debiutem oraz dostosowaniem spółki do wymogów giełdowych, dobiegł końca, a wraz z nim moja misja i praca w zarządzie spółki. Zespół Diagnostyki, w tym mój zastępca, pan Bartosz Cieślicki, uczestniczył we wszystkich procesach przed, w trakcie i po IPO i jest doskonale przygotowany do dalszej pracy. Rezygnuję z funkcji wiceprezesa zarządu z poczuciem dobrze wykonanej pracy i przekonaniem, że przed Grupą Diagnostyka kolejne udane lata i sukcesy” – powiedział Chytła, cytowany w komunikacie.

Grupa Diagnostyka podaje, że jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce, dysponując siecią obejmującą ponad 1 150 własnych punktów pobrań krwi, a także laboratoriami diagnostycznymi i pracowniami diagnostyki obrazowej. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2025 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews